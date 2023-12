Gregorian Bivolaru a fost prins în Franța, după o anchetă de 12 ani a unui „grup de prieteni”: „Nu sunt nici polițiști, nici jandarmi, nici agenți ai serviciilor de informații”

O mână de „prieteni” investiga „de 12 ani” secta MISA și pe guru-ul ei, Gregorian Bivolaru. Ei au format Grupul de Studiu al Fenomenelor Sectare și au adunat mărturii de la victime.

Aproape 180 de polițiști s-au mobilizat și patruzeci și unu de persoane au fost arestate în toată Franța. Dintre suspecți, doisprezece au fost arestați pe Coasta de Azur, într-o proprietate din Berre-les-Alpes. Conform informațiilor Nice Matin, patru dintre ei erau încă în custodia poliției, joi seara, la Nisa.

Ancheta asupra acțiunilor sectei MISA și a lui Bivolaru, căutat de Interpol de câțiva ani e în plină desfășurare și se spune că acesta din urmă le-a sechestrat pe câteva dintre adeptele sale din regiunea Parisului, pentru le abuza sexual. Acestea sunt acuzațiile care i-au condus anchetatorii la această vastă rețea care, în realitate, nu ar fi fost niciodată posibil de investigat fără munca în umbră a unui „grup de prieteni”.

„De doisprezece ani”, acest grup lucrează pentru a descoperi intimitățile acestei organizații secrete care a făcut din Coasta de Azur unul dintre reperele sale. Nu sunt nici polițiști, nici jandarmi și cu atât mai puțin agenți de informații. Cu toate acestea, cu răbdare, dar sigur, au adunat informații despre secta MISA.

Recomandări Care e adevărata Românie?

„Până ne-am convins că Bivolaru și sediul său global se aflau în Franța”, explică unul dintre acești anchetatori privați. Un director de cercetare la CNRS, care a ales să rămână anonim, a explicat că el însuși a fost, în trecut, victima unei infiltrări a unei filiale MISA în cadrul laboratorului său universitar.

Asta l-a determinat să „înceapă investigațiile, cu câțiva prieteni”. Iar în noiembrie trecut a fost creată asociația GéPS, pentru Grupul de Studiu al Fenomenului Sectar. Cu un an fără o zi înainte de declanșarea operațiunii polițienești de neutralizare a lui Gregorian Bivolaru, care s-a făcut pe baza a trei plângeri depuse de victime.

Alerta roșie a Interpol pentru Gregorian Bivolaru, din 28 noiembrie 2023. E căutat în Finlanda, unde e acuzat de trafic de persoane. Foto: Interpol

În realitate, Grupul de Studiu al Fenomenelor Sectare a reușit să identifice în total 12 victime. Toate abuzate în Franța, dar toate de naționalitate străină. Asta deoarece, „pentru a nu risca să fie denunțat”, gurul român și-a adus „prada din cele patru colțuri ale lumii”.

Recomandări ZIUA NAȚIONALĂ. Oamenii echipei de la Dăruiește Viață, care au construit spitalul pentru copiii cu boli grave, răspund de 1 Decembrie la întrebarea „Ce înseamnă să fii patriot român?”

„Știam că este aici, în Franța, dar nu aveam informații despre ceea ce făcea. Chiar dacă mărturiile victimelor sectei MISA se înmulțeau peste hotare. Am ajuns să înțelegem că le-a adus din cele patru colțuri ale lumii pentru pseudostagiile lui. Odată ce aceste femei s-au întors în țara lor, le-a fost foarte complicat să denunțe fapte petrecute la mii de kilometri distanță”, spune directorul de cercetare.

„Le-am contactat pe rând. Am strâns mărturii cuprinse între 5 și 35 de pagini. Iar după verificări, am transmis dosarul la Misiunea Interministerială de Vigilență și Luptă împotriva Abuzurilor Sectare (Miviludes)”, explică anchetatorul particular.

În iulie 2022, Miviludes a dus, la rândul său, dosarul la parchetul din Paris. În baza acestuia, a fost deschisă o anchetă judiciară. Iar aceasta a dus la acțiunile polițienești de marți de dimineață, care au culminat cu arestarea lui Bivolaru.

La patruzeci și opt de ore după raidul împotriva sectei MISA și ramificațiile acesteia din Franța, 21 de suspecți din cele 41 de persoane arestate inițial erau încă în custodia poliției, joi seara. Inclusiv patru suspecți arestați în Berre-les-Alpes.

Parchetul din Paris intenționa să aducă vineri 15 dintre acești suspecți în fața magistratului care anchetează acest caz extins, pentru a cere arestul preventiv.

Urmărește-ne pe Google News