Jaf ca în filme la un magazin Louis Vuitton din Paris. Hoții s-au izbit de magazin cu mașina | VIDEO

În jurul orei 4.30 dimineața, mai multe persoane au furat articole scumpe din magazin, dar valoarea pagubelor încă nu a fost stabilită și hoții încă nu au fost prinși.

Jaful s-a petrecut în numai trei minute, timp în care hoții au furat cât au putut și apoi au demarat în trombă, așa cum se poate vedea în imaginile video de mai jos.

Video of a so-called “Smash & Grab” heist against a Louis Vuitton store in Paris.



A stolen car is driven into the storefront window or doors of a luxury store before gang members steal as much as they can within 2-3 minutes and then leave in a getaway car.



🇫🇷 pic.twitter.com/B7A0uPrVfV