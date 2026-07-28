Nu este nevoie de cunoștințe speciale sau proceduri complicate. Este suficient să permiteți funcționarea ventilatorului sau a programului de autocurățare înainte de oprirea completă a dispozitivului. Aceasta contribuie la menținerea performanței aparatului și la reducerea necesității de întreținere.

În zilele toride de vară, utilizarea aerului condiționat devine indispensabilă, însă o greșeală comună poate duce la deteriorarea aparatului și la apariția mirosurilor neplăcute.

Oprirea bruscă a aerului condiționat, fără a permite ventilatorului să elimine umiditatea acumulată, poate transforma dispozitivul într-un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului și bacteriilor.

Umiditatea, „inamicul” ascuns

Aerul condiționat nu doar răcește aerul, ci și elimină o cantitate semnificativă de umiditate din încăpere.

Deși o parte din această umiditate se scurge prin sistemul de evacuare, o cantitate mică rămâne pe componentele interne ale aparatului, cum ar fi schimbătorul de căldură.

Dacă dispozitivul este oprit imediat după utilizare, umiditatea rămasă facilitează proliferarea microorganismelor.

Soluția recomandată de experți

Pentru a preveni aceste probleme, producătorii de aer condiționat recomandă utilizarea funcției de ventilator („Fan”) timp de câteva minute înainte de oprirea completă a dispozitivului.

Unele modele moderne sunt dotate cu funcția de autocurățare („Self Clean”, „X-Fan” sau „Frost Clean”), care se activează automat la apăsarea butonului „Off”.

Acest ciclu elimină umiditatea internă și reduce riscul de mirosuri neplăcute și contaminare.

Evitați deconectarea imediată

O altă greșeală frecventă este deconectarea aerului condiționat de la priză imediat după oprire. Dacă alimentarea este întreruptă înainte ca funcția de autocurățare să se finalizeze, umiditatea rămâne în interiorul dispozitivului, accelerând procesul de deteriorare.

„Așteptați finalizarea ciclului recomandat de producător înainte de orice intervenție asupra alimentării” subliniază experții.

Curățarea filtrelor, un pas esențial

Chiar și utilizarea corectă a aerului condiționat necesită întreținerea periodică a filtrelor. În funcție de intensitatea utilizării, filtrele ar trebui curățate la fiecare 2-4 săptămâni pentru a elimina praful, polenul și particulele fine.

Această măsură îmbunătățește circulația aerului, reduce consumul de energie și previne apariția mirosurilor neplăcute.