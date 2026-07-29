„Ambasadorul Republicii Islamice Iran în Venezuela a fost convocat la Ministerul venezuelean al Afacerilor Externe pentru a i se înmâna o notă de protest pentru declarațiile disprețuitoare și inadecvate la adresa instituțiilor și autorităților din Venezuela”, se arată într-un comunicat difuzat de MAE venezuelean.

Contactate de AFP, autoritățile venezuelene nu au clarificat care sunt declarațiile vizate. Totuși, potrivit unei înregistrări video care circulă pe rețelele de socializare, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a afirmat, referindu-se la negocierile cu SUA, că regimul islamic de la Teheran „nu este Venezuela”.

Această răcire între Caracas și Teheran ar putea reprezenta un moment de cotitură în relațiile dintre cele două capitale, care erau aliate de la instalarea la putere a fostului lider Hugo Chavez în 1999.

Ostil față de așa-zisul „Imperiu yankeu”, fostul lider autocrat venezuelean s-a apropiat de Iran în numele unui dușman comun.

Venezuela și Iranul au întreținut o cooperare importantă în ultimii 30 de ani, care a inclus semnarea, cu mare pompă, a unor acorduri secrete în domeniile petrochimiei, exploatării miniere, sănătății și educației.

În 2020, Iranul a trimis 1,5 milioane de barili de petrol în Venezuela, aflată în plină criză economică și incapabilă să-și rafineze propriul petrol. Tot în 2020, cel mai mare supermarket iranian și-a deschis porțile la Caracas, în contextul sancțiunilor americane.

În mai 2025, Iranul a trimis în Venezuela peste două milioane de vaccinuri împotriva poliomielitei și hepatitei, într-un moment în care regimul de la Caracas se confrunta cu dificultăți în a cumpăra vaccinuri.

Totuși, după capturarea liderului venezuelan Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni speciale efectuate de armata americană pe 3 ianuarie, președinta interimară Delcy Rodriguez a reluat relațiile diplomatice cu SUA, rupte în 2019.

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