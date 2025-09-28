Ce nu trebuie spălat

Milan Petrović, mecanic auto din Belgrad, a explicat pentru Blic ce este important să știm înainte de a începe spălarea mașinii și la ce trebuie să fim atenți pentru a evita defecțiunile costisitoare.

„Cel mai important este să nu spălați compartimentul motorului și interiorul mașinii cu apă. Totul în rest poate fi spălat, deoarece este proiectat pentru spălare. Cu toate acestea, trebuie evitată spălarea componentelor precum farurile sau luminile, deoarece apa poate pătrunde și oxida conectorii”, a declarat el.

Spălare cu presiune sau burete

Petrović a răspuns și la întrebarea dacă este mai bine să spălăm mașina cu apă sub presiune sau să folosim un burete sau o perie.

„În esență, dacă vopseaua este bună, nu există teamă că ceva va cădea, indiferent dacă se folosește presiune sau perie. Cu toate acestea, șoferii mașinilor cu plafon textil ar trebui să evite periile”, a explicat Petrović.

Procedura corectă de spălare

Conform site-ului Polovni automobili, procesul de spălare al mașinii în self-service ar trebui să înceapă cu o „pre-spălare”. Este necesar să pulverizați mașina din toate părțile, ținând „pistolul” la o distanță de 30-40 cm pentru ca detergentul să înmoaie murdăria.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Apoi, puteți apropia pistolul la 10 cm și să treceți din nou peste întreaga mașină – aceasta este spălarea „propriu-zisă”.

Atât pre-spălarea, cât și spălarea este cel mai bine să înceapă de la plafon, apoi în jurul mașinii, îndreptând jetul stânga-dreapta și lucrând de sus în jos. Dacă spălătoria oferă opțiunea de ceruire și doriți acest lucru, apăsați butonul pentru ceară și treceți din nou peste întreaga mașină, ținând „pistolul” la aproximativ 30 cm de suprafață. La final, apăsați butonul de „clătire” și mențineți pistolul la aproximativ 30 cm, deplasând jetul de la plafon în jos. Este foarte important să clătiți bine mașina.

Reparații costisitoare după spălare

Spălarea mașinii poate părea simplă, dar există aspecte importante la care șoferii trebuie să fie atenți pentru a evita defecțiunile costisitoare.

„Cel mai frecvent se întâmplă ca apa să pătrundă în conectori și cabluri după spălarea compartimentului motorului, ceea ce poate duce la oxidare și probleme cu mașina. De obicei, defecțiunile nu apar imediat, ci mai târziu”, a explicat Petrović.

Potrivit acestuia, reparațiile pot fi costisitoare.

„Reparațiile auto pot fi scumpe deoarece este nevoie de timp pentru a localiza problema. Minim, aveți nevoie de o sută de euro doar pentru a determina unde este defecțiunea, apoi urmează costurile reparației propriu-zise”.