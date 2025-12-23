Greta Thunberg, arestată marți la un protest din Londra

Activista de mediu a fost arestată marți, 23 decembrie 2025, la Londra. Greta Thunberg se afla la un protrst pro-Palestina. Totul s-a petrecut în timpul unei manifestații numite „Deținuți pentru Palestina”, în sprijinul organizației Palestine Action.

Această informație a fost comunicată de asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine, conform AFP.

Mesajul scris pe pancarta de la protest i-ar fi adus arestarea Gretei Thunberg

Poliția londoneză a confirmat reținerea unei femei în vârstă de 22 de ani, pentru ridicarea unei pancarte în sprijinul Palestine Action, o organizație interzisă. Numele persoanei reținute nu a fost menționat în comunicatul oficial.

„Greta Thunberg ținea o pancartă pe care se putea citi: Eu susțin deținuții de la Palestine Action. Mă opun genocidului”, a declarat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries. Potrivit acestuia, activista a fost arestată conform legislației antiteroriste din Regatul Unit.

Activista de mediu a mai fost implicată într-un scandal controversat în toamna acestui an. Greta Thunberg a fost interzisă în Veneția, după ce a colorat apa din celebrele canale în verde neon.

Cele mai importante detalii despre protestul la care a fost reținută Greta Thunberg

Protestul a fost organizat ca semn de solidaritate pentru opt membri ai Palestine Action care se află în greva foamei. Organizația a fost declarată „teroristă” în iulie 2025, după ce activiștii săi au fost acuzați de acte de vandalism. Cele opt persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 31 de ani, sunt în prezent în detenție, în așteptarea unui proces în care vor fi judecați pentru acțiunile lor.

Huda Ammori, cofondatoare a Palestine Action, a făcut apel în justiție, contestând decizia de interzicere a organizației.

Mai multe ONG-uri care apără drepturile omului, Consiliul Europei și Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului au criticat această interdicție, considerând-o o încălcare a libertăților fundamentale.

Peste 2.000 de persoane arestate la protestele „Palestine Action”

Conform Defend Our Juries, peste 2.000 de persoane au fost arestate în cadrul mai multor manifestații organizate în sprijinul Palestine Action. Greta Thunberg este prima personalitate de renume mondial care a fost arestată în acest context.

În aceeași zi, poliția londoneză a reținut alte două persoane suspectate de comiterea unor „prejudicii penale” la o clădire din districtul City. Potrivit Defend Our Juries, acești activiști au aruncat vopsea roșie pe fațada clădirii companiei de asigurări Aspen și s-au legat cu lanțuri de intrare. Scopul lor a fost, conform organizației, „să atragă atenția asupra complicității Aspen în genocid, să-i perturbe activitățile și să închidă clădirea”.

Ce presupune Legea antiteroristă din Marea Britanie

Legea antiteroristă principală din Marea Britanie este Terrorism Act 2000, completată de Terrorism Act 2006 și alte acte conexe precum Counter-Terrorism Act 2008. Acestea definesc terorismul ca acte sau amenințări intenționate pentru a influența guvernul sau a intimida publicul în scopuri politice, religioase sau ideologice.

Legea permite interzicerea organizațiilor teroriste (peste 80 listate, recent Palestine Action), cu pedepse de până la 14 ani pentru apartenență. Include puteri extinse pentru poliție: arestări fără mandat în cazuri urgente, confiscări de proprietăți, control la frontieră și monitorizare financiară.

În 2025, guvernul a înăsprit regimul pentru proteste, permițând poliției să limiteze sau relocheze manifestații considerate disruptive, aplicat în cazuri ca protestele pro-palestiniene sau arestări precum cea a Gretei Thunberg. Aceste extensii vizează prevenirea radicalizării și finanțării terorismului.

