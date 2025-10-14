Impactul grevei asupra transporturilor

Aeroportul Internațional Bruxelles a anulat toate zborurile de plecare și aproximativ jumătate din cele de sosire din cauza grevei personalului de securitate. La aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din țară, niciun avion nu a decolat sau aterizat.

În capitală, operatorul de transport public STIB a suspendat majoritatea liniilor de metrou, autobuz și tramvai.

Protestul masiv din Bruxelles

Aproximativ 80.000 de persoane au participat la un marș în centrul Bruxellesului, conform estimărilor poliției. Traseul a legat Gara de Nord de Gara de Midi, traversând centrul orașului. S-au înregistrat incidente izolate, inclusiv incendieri pe bulevardele principale, iar câteva zeci de persoane au fost reținute.

Conform Reuters, principalele motive ale grevei sunt reformele propuse pentru sistemul de pensii și piața muncii.

„Ceea ce mobilizează cu adevărat oamenii sunt pensiile”, a declarat Thierry Bodson, liderul sindicatului FGTB. El a avertizat că reforma ar putea reduce veniturile viitorilor pensionari.

Michael Mary, un funcționar public de 53 de ani prezent la marș, a afirmat: „Pensionarea la 67 de ani este o provocare pentru cei care lucrează fizic”. Reforma ar impune condiții suplimentare pentru pensionarea anticipată, în contextul în care vârsta de pensionare crește treptat la 67 de ani.

Organizatorii și opoziția

Protestul a fost condus de principalele confederații sindicale din Belgia, cu sprijinul organizațiilor Greenpeace și Oxfam. Acțiunea vizează coaliția federală de guvernare condusă de premierul Bart De Wever (N-VA).

Acesta, aflat la conducerea unei coaliții predominant de dreapta, a promis reducerea deficitului bugetar fără majorări de taxe, dar întâmpină dificultăți în finalizarea bugetului pentru anul următor.

Greva face parte dintr-o serie mai amplă de manifestații împotriva politicilor guvernamentale. Sindicatele și susținătorii lor se opun modificărilor propuse, considerând că acestea ar putea afecta negativ drepturile lucrătorilor și securitatea financiară a viitoarelor generații de pensionari.

