Grevă generală la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca după reducerea numărului de locuri pentru admitere. Conducerea Universității ia în calcul declanșarea unei greve japoneze și apoi a unei greve generale a studenților și a profesorilor, în semn de protest față de reducerea numărului de locuri pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 la licență, master și doctorat.

Daniel David, prorector al UBB, a declarat, vineri, că Universitatea a cerut explicații Ministerului Educației Naționale cu privire la formulele de calcul care au dus la reducerea locurilor, notează Mediafax.ro.

„Despre tăierea de locuri la admiterea în anul universitar 2018-2019 am discutat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, am întrebat care sunt formulele de calcul, dar nu am primit răspunsuri. Solicităm decidenţilor politici să întrerupă acest asalt asupra zonelor de competitivitate ale mediului academic. UBB aşteaptă încetarea asediului şi corectarea erorilor în distribuirea locurilor bugetate la licenţă, master şi doctorat. Voi propune la nivelul Senatului UBB declaşarea unei greve japoneze, apoi a unei greve generale a studenţilor şi cadrelor didactice. Vom informa partenerii externi despre demersurile antiacademice de reducere a locurilor, de altfel, deja, ei au început să ne întrebe ce se întâmplă”, a precizat, pentru sursa citată, Daniel David.