Greva minerilor de la Complexul Energetic Oltenia continuă și marți

Marți dimineață, minerii de la Cariera Roșiuța s-au aşezat pe calea ferată, pentru a împiedica o locomotivă să preia vagoane încărcate cu cărbune pentru a le duce la termocentrala Ișalnița.

Potrivit ziarului Pandurul, locomotiva a plecat până la urmă fără vagoane pentru că minerii nu au deblocat calea ferată. Vagoanele au fost încărcate cu oamenii din schimbul de noapte, de la concasare, notează sursa citată.

Cinci mineri au intrat în greva foamei, în fața sediului Consiliului Energetic Oltenia, din Târgu Jiu. Printre aceștia se numără și Manu Tomescu, vicepreşedinte Sindicatul Energia Rovinari, din Termocentala Rovinari.

De asemenea, sute de angajaţi ai Carierei Lupoaia, din cadrul CEO, au continuat, marţi, protestele.

„Am fost la minister. M-am certat cu ei, m-au ameninţat, că la puşcărie, că eu am cerut 100% şi am instigat oamenii. La Lupoaia nu au intrat la lucru, le-am spus care e situaţia, ce am obţinut, nu sunt mulţumiţi, oamenii vor concret, 45%, să fie document în care să îşi asume toţi. Altfel nu vor. Eu, Bunoaica, le-am spus «domnilor, e o problemă că suntem în ilegalitate», nu este greva mea, este un gest spontan. De la Lupoaia nimeni nu a intrat la lucru. Am înţeles că şi la Roşiuţa. Decizia e a lor. Nici eu nu pot să spun să oprească munca. Oamenii nu mai acceptă”, a declarat, pentru Mediafax, Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013.