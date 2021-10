„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, a declarat Marinela Vieru, directorul SPAPOC.

Numărul deceselor aproape s-au dublat în municipiu odată cu izbucnirea valului patru al pandemiei. Dacă înainte de această criză sanitară, în municipiul reşedinţă de judeţ erau cinci – şase înhumări pe zi, în ultimele zile numărul acestora a trecut de zece. Datele centralizate arată că, la nivelul municipiului Botoşani, în fiecare lună, erau aproximativ 50 de decese, însă numărul acestora s-a dublat.

„Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, a declarat un botoşănean.

Creșterea numărului de decese zilnice accentuează criza locurilor de veci, astfel că autoritățile trebuie să găsească soluţii rapide. În prezent, se află în derulare o licitaţie privind extinderea Cimitirului Eternitatea.

Citeşte şi:

REPORTAJ. „Dacă o pui o zi întreagă să facă teme, o zi întreagă face”. Viața plină de lipsuri a două familii care se luptă pentru educația celor 10 copii

Răceală, gripă sau COVID? Un medic explică simptomele care le diferențiază

De ce au unele țări bine vaccinate o mortalitate încă ridicată. Explicațiile mai puțin cunoscute ale experților

PARTENERI - GSP.RO Adrian Thiess va fi nașul copilului lui Reghecampf: „Sper să fie băiat! Vine și Ronnie O’Sullivan la botez”

Playtech.ro Vești cumplite pentru Gabriel Cotabiță la spital. Diagnosticul tulburător primit din partea medicilor

Observatornews.ro Accident teribil în Capitală, surprins de o cameră de bord: Un bărbat, lovit în plin de un tramvai, după ce a sărit gardul de siguranță fără să se asigure, în apropiere de Piața Sudului

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2021. Scorpionii au de rezolvat probleme cu adevărat importante în legătură cu casa și familia

Știrileprotv.ro „Dacă e adevărat că va avea copil, eu devin nașa fiicei lui!” Anunț exploziv al Anamariei Prodan despre divorțul de Reghecampf

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!