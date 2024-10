Miza cea mare o constituie însă achiziția activității de distribuție, conform publicației citate. Tranzacția va fi analizată de autorități după alegeri.

Ce are E.ON în România

Reamintim, grupul E.ON a cumpărat în urmă cu aproape 20 de ani fosta Electrica Moldova și Distrigaz Nord.

Ulterior, în aplicarea legislației europene de separare a activităților de furnizare de cele de distribuție, au apărut firmele E.ON România – care include activitatea de furnizare de energie și gaze și Delgaz Grid – care are în componență țevile de gaze din jumătatea de nord a României și rețelele electrice din Moldova.

Conform site-ului său, E.ON România are 3,4 milioane de clienți, în vreme ce Delgaz are o rețea de 24.000 de kilometri de gaze și una electrică de 83.000 de kilometri.

Și alții au mai plecat

Plecarea E.ON vine în contextul în care și alte mari companii energetice au părăsit România: italienii de la Enel au vândut activitățile de producție de energie verde, furnizare și distribuție către grupul grec PPC, iar CEZ și-a vândut activitățile de distribuție și producție de energie regenerabilă către fondul de investiții australia Maquarie, iar activitatea de furnizare către firma românească Premier Energy.

Recomandări Cum să te îmbogățești din nenorocirea altora. Avocații care s-au ocupat de victimele accidentului de la Scânteia, Iași, își conving clienții cu împrumuturi de la un ONG controlat tot de ei

MVM, influența lui Orban în Balcani

MVM Group, al cărui nume înseamn Centralele Electrice Maghiare, este compania de stat ce produce, furnizează și distribuie curent în Ungaria.

Aceasta este jucătorul dominant de pe piața maghiară și, conform paginii sale de internet, este a doua companie ca mărime din țara vecină, după MOL.

Potrivit site-ului său are peste 18.000 de angajați, face 3% din Produsul Intern Brut (PIB) al Ungariei, are activități în 23 de țări, peste 140 de subsidiare, are 10 milioane de clienți, 70% din producția de energie a țării și are o cotă de 50% pe piața furnizării de gaze către clienții industriali.

Legături cu Rusia

Compania are legături strânse cu gigantul rus Gazprom, având contracte cu grupul controlat de Kremlin.

În luna iunie, grupul de petrol și gaze PKN Orlen din Polonia a avertizat că va confisca 350 de milioane de dolari de la MVM CEEnergy, ca o garanție că va primi datoriile pe care Gazprom le are către societate, scrie Reuters.

Concomitent, MVM operează centrala nucleară de la Paks, unde un alt gigant rus de stat – Rosatom, monopolul din domeniul energiei nucleare – construiește reactoare rusești, în ciuda opoziției Uniunii Europene.

Prietenia Orban-Putin

Recomandări Ministerul de Externe limpezește neclaritățile din CV-ul și memoria lui Mircea Geoană. „A fost angajat prin decizia lui Sergiu Celac” EXCLUSIV

Balkan Insight scria în 2018 că MVM este brațul prin care premierul maghiar Viktor Orban vrea să își extindă activitatea în Balcani.

Orban la rândul său este cunoscut drept un prieten al dictatorului rus Vladimir Putin, a pus în dese rânduri piedici sancțiunilor europene împotriva Rusiei și a avut poziții controversate împotriva Ucrainei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News