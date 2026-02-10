Recrutări în Franța și la nivel global

Thales, una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa, își propune să angajeze 3.300 de persoane în Franța, majoritatea în regiunea pariziană (1.630 de posturi).

Vor fi create locuri de muncă și în alte regiuni, precum Bretania (290 de posturi), Noua Aquitanie (280), Provence-Alpes-Côte d’Azur (270) și Occitanie (250). 

În afara Franței, grupul va angaja 800 de persoane în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Olanda, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia.

Distribuția locurilor de muncă disponibile la Thales
Foto: Thales

Pentru a răspunde cererii crescute generate de contextul geopolitic, în special de războiul din Ucraina, Thales caută specialiști în diverse domenii. 

„Contextul geopolitic ne obligă să susținem intensificarea activității noastre. În domeniul radarelor, ne-am triplat producția.”, a declarat Matthieu Motillon, directorul de recrutare al Thales în Franța, pentru franceinfo.

Printre posturile disponibile se numără sudori, tehnicieni în dezvoltare software și cercetători specializați în inteligență artificială. 

Aceste poziții variază de la muncitori calificați la ingineri și includ niveluri de calificare de la certificate profesionale până la doctorate.

În 2025, grupul a angajat 8.800 de persoane. 

Thales a lansat programul „STEM for All”  în parteneriat cu Academia de Tehnologii, pentru a sprijini tinerii din medii defavorizate care doresc să urmeze cariere în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). În cadrul acestui program, 40 de premii au fost acordate în Franța și Belgia, iar inițiativa va fi extinsă în 2026 în alte țări, inclusiv România.

„Suntem foarte mândri să constatăm că atractivitatea Thales se confirmă an de an. Tinerii talentați care se alătură echipei noastre doresc să participe la dezvoltarea de soluții suverane, inovatoare și durabile, de care lumea are nevoie mai mult ca niciodată”, a declarat Patrice Caine, președintele-director general al Thales, potrivit comunicatului de presă.

Cerere ridicată în industria apărării din Franța

Industria de apărare din Franța, care include aproximativ 200.000 de locuri de muncă, se confruntă cu o cerere crescută de personal calificat. 

„Aproximativ 10.000 de posturi sunt în prezent neocupate, iar până în 2030, circa 60.000 de angajați urmează să se pensioneze”, a explicat Benoît Labrousse, președintele firmei de recrutare Randstad France.

Această tendință este reflectată și de alte companii din sector, precum Dassault și Safran, dar și de agenția franceză de achiziții publice pentru apărare (DGA). 

În regiuni precum Bretania, cererea este deosebit de ridicată pentru dulgheri și sudori, în timp ce în Normandia se caută tehnicieni pentru sectorul nuclear, iar în sud este nevoie de personal pentru întreținerea portavioanelor.

Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare"
Exclusiv
Stiri Mondene 09:10
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare"
