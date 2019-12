De Mihai Niculescu,

Ilie Năstase, decorat de Klaus Iohannis în 2016 cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor, ar putea fi lăsat fără distincție. Fostul lider ATP a fost condamnat 9 luni și 10 zile de închisoare după un incident provocat în trafic.

Președintele Klaus Iohannis a afirmat că va retrage toate decorațiile primite de-a lungul anilor de persoane condamnate penal.

„Am înțeles că a primit și el o distincție de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut niște merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincție. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar așa?

E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite și a venit cu o caschetă și o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez și a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun? ” a declarat Ilie Năstase la GSP Live.

Fostul tenismen a mai spus că a primit mai multe distincții de la mai mulți președinți ai României, și le va preda pe toate. Iar actualul președinte ar fi și el „penal” pentru că are șase case, a mai sugerat Năstase.

„Nu știu cum o să-mi ridice distincțiile. Că eu am de la Ceaușescu, Iliescu și de la Constantinescu. Pe care s-o ridice? Aia de la el o dau înapoi. Mă duc la Cotroceni și stau în față și i-o dau, dacă asta-l face pe el fericit. Chiar nu-mi face plăcerea distincția dată de el. Am acceptat-o pentru că împlinisem 70 de ani.

Când am fost cu Simona Halep, când a fost decorată ea, am vrut să dau mâna cu el. Dar și-a tras mâna. Un președinte nu face așa ceva. El are o rudă care are probleme cu Federația de Tenis. Da, conflictul Vecerdea – FRT.

Eu am primit o condamnare pentru că am băut puțin. Altul care a furat 6 case și nu e penal! Eu spun adevărul!

Să te duci la Paris, să te enervezi și să arunci cu paltonul pe mașină mi se foarte mult pentru președintele unei țări civilizate! Mi s-a părut un gest urât.

El și Băsescu și-au dat distincții între ei. De ce? Doar pentru că au fost președinți? Asta e problema României? Că am bătut eu puțin? Băsescu a condus destul de beat, cu mașina de poliție în față și cu SPP-ul în spate. Lui Băsescu trebuia să-i dea 99 de ani”, a declarat Ilie Năstase la GSP LIVE.

