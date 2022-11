Pe imagini se observă mulțimi mari care aplaudă și trec peste barierele dărâmate pentru a ieși în stradă după lăsarea întunericului în cartierul Haizhu, care se află sub o izolare din ce în ce mai restrictivă din 5 noiembrie, fiind epicentrul focarului în curs de Covid.

NEW – People in China’s Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC