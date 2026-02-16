Imagini de la premiera „Cravata galbenă” la Festivalul de Film de la Santa Barbara. Anastasia Soare a fost prezentă

La festival au fost prezenți membri ai echipei filmului, printre care actrițele Miranda Richardson și Olivia Popica, regizorul Serge Ioan Celebidachi, scenaristul James Olivier, producătorii Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu și Robert W. Cort, precum și directorul de imagine Peter Menzies, Jr., ACS. Prezența acestora a oferit publicului ocazia unor sesiuni speciale de Q&A.

Anastasia Soare, prezentă la premiera filmului „Cravata galbenă” în SUA

Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali precum Anastasia Soare, Doris și Florin Andronescu, Andra Gogan, Edsta, consulul Lucia Sava, Maria Bata, Oana Gregory.

premiera americană a filmului Cravata Galbenă (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Am fost implicată încă din prima fază a realizării filmului. Iubesc acest film din ce în ce mai mult cu fiecare vizionare. Muzica, faptul că am avut ocazia să învăț ceva nou despre ea, toate acestea mă impresionează profund. Mă uimește constant faptul că există aceste talente uriașe, titanice, în Europa și în alte părți ale lumii, despre care nu știm neapărat. Este o poveste incredibilă, o amplă și romantică declarație de dragoste. Este un lucru extraordinar să reușim să ducem filmul către un public cât mai larg. Mesajul este unul pozitiv, iar reacția de până acum a publicului fost la fel de pozitivă. Există o replică în film despre a-ți folosi darul, iar eu cred că fiecare poate rezona cu asta: oricare ar fi darul tău, folosește-l”, a declarat actrița Miranda Richardson, interpreta Ioanei Celibidache în a doua parte a vieții.

Despre Festivalul de Film de la Santa Barbara

Festivalul de Film de la Santa Barbara este unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Statele Unite, reunind anual, în decorul spectaculos al orașului Santa Barbara, nume de referință din industria filmului, cineaști emergenți și mii de iubitori ai filmului.

Fondat în 1986, festivalul a devenit o platformă esențială în sezonul premiilor de la Hollywood, fiind recunoscut pentru premierele sale de gală, conversațiile speciale cu actori și regizori consacrați, precum și pentru programele dedicate descoperirii și susținerii noilor talente. De-a lungul anilor, SBIFF a găzduit producții premiate internațional și a adus pe covorul roșu unele dintre cele mai influente personalități ale cinematografiei mondiale.

Printre actorii și cineaștii omagiați în cadrul celebrului program Celebrity Tributes din acest an se numără vedete precum Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Adam Sandler, Ethan Hawke, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Kate Hudson și Gwyneth Paltrow.

„A fost impresionant să prezentăm filmul în Statele Unite. Am avut spectatori de diferite nationalități: americani, coreeni, japonezi, iranieni, mexicani, spanioli, elvețieni. Am primit un feedback foarte bun, oamenii au fost extrem de emotionați. Vreau să mulțumesc românilor care au venit din Los Angeles, New York, Michigan, Chicago, San Diego și din multe alte orașe ale Statelor Unite, special pentru noi. Suportul lor înseamnă enorm. Ne bucurăm ca am avut această oportunitate și doresc să mulțumesc SBIFF și sponsorilor care ne-au susținut premiera în cadrul festivalului.”, declară Adela Vrînceanu Celebidachi, producător.

Filmul Cravata galbenă

Inspirat din destinul legendarului dirijor Sergiu Celibidache, filmul Cravata galbenă prezintă extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei internaționale, printre care John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.  

Filmul Cravata galbenă poate fi văzut în cinematografele din România, distribuit de Vertical Entertainment. 

