Cauzele creșterii pieței negre

Factorii ce contribuie la această creștere includ scumpirile cauzate de majorarea TVA și accizelor în vara anului trecut, prețurile mai mici din țările vecine, eliminarea controalelor la granița cu Bulgaria, precum și proximitatea conflictului din Ucraina, informează Profit.ro. România se confruntă cu un mediu economic în schimbare, iar presiunea fiscală asupra populației pare să alimenteze fenomenul.

„În noiembrie, se înregistrează majorări ale comerțului ilicit în aproape toate regiunile țării. Cea mai semnificativă creștere este notată în zona de vest, de peste 10 p.p., zonă care devine astfel cea mai afectată de piața neagră, cu o pondere de 20,8%. De asemenea, în București și Ilfov piața neagră crește cu peste 8 p.p., până la 14,6%”, a explicat Marian Marcu, director general Novel Research.

Autoritățile au confiscat în 2025 peste 200 de milioane de țigarete

Companiile de tutun contribuie anual cu peste 22 miliarde de lei la bugetul României, prin accize, TVA și alte taxe. Însă contrabanda a subminat aceste venituri în 2025, iar experții avertizează că majorarea accizelor poate accelera tendința pieței ilicite.

„Proximitatea unei zone de conflict activ și prețurile mai mici din țările vecine non-UE continuă să alimenteze contrabanda, subminând bugetul de stat și consolidând rețelele de crimă organizată”, afirmă Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria, potrivit publicației citate.

Confiscările de țigarete ilicite au crescut semnificativ în 2025. S-a ajuns, astfel, la aproape 212 milioane de țigarete confiscate, valorând circa 40 milioane de euro, conform StopContrabanda.ro.

Creșterea pieței negre a țigaretelor reprezintă o provocare serioasă pentru România, având efecte directe asupra bugetului de stat și asupra securității economice.

Reprezentanții industriei tutunului susțin necesitatea unui plan de accize echilibrat și predictibil.

„Pledăm pentru un nou plan de accize echilibrat, pe termen lung, care să evite diferențele de preț șocante, să mențină piața legală competitivă, să protejeze veniturile statului și să reducă atractivitatea produselor ilicite”, a precizat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.