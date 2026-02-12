Lucescu are probleme de sănătate și va merge în Belgia pentru o a doua opinie medicală

„Nu am fost acasă la Mircea Lucescu să stăm de vorbă. Dar ne-am văzut la sfârșitul săptămânii trecute, l-am vizitat la spital. El e optimist, am stat de vorbă. Acum optimismul trebuie să îl confirme și doctorii din străinătate, din Belgia. Cei de acolo îi vor face un control care sper să infirme ceea ce cred unii și alții. Viitorul echipei naționale nu stă în doctorii din Belgia”, a spus Stoichiță miercuri, 11 februarie, potrivit Agerpres.

„Viitorul stă în continuitatea rezultatelor și a activității tuturor celor care lucrează la FRF, a suporterilor… ăla e viitorul echipei naționale. Nu stă naționala într-un singur om. În acest moment, într-adevăr, toată lumea își dorește ca Mircea Lucescu să continue”, a adăugat el.

Amintim că selecționerul Mircea Lucescu a fost internat din 2 februarie până pe 9 februarie la Spitalul Universitar din București pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate. Selecționerul vrea ca săptămâna viitoare să plece în străinătate pentru un set suplimentar de investigații, mai întâi în Belgia, apoi în Italia.

„Domnul Lucescu urmează să se deplaseze în străinătate pentru o a doua opinie medicală în așa fel încât până în 20 februarie să putem lua o decizie în ceea ce privește posibilitatea dânsului de a sta pe banca echipei naționale pentru partidele din luna martie”, a explicat și președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, a dezvăluit însă că Mircea Lucescu, acum în vârstă de 80 de ani, va merge în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, un român”.

România va întâlni Turcia în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă vor învinge, „tricolorii” vor juca în deplasare finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

„Il Luce”, un jucător excepțional în tinerețe și apoi unul dintre cei mai titrați antrenori din Europa. Imagini de arhivă cu Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a născut pe 29 iulie 1945, la Bucureşti. Şi-a început cariera de jucător în 1961, la Şcoala Sportivă nr. 2 Bucureşti. După doi ani, a fost transferat la Dinamo, unde a debutat în prima divizie.

Între 1965-1967 a jucat în diviza secundă la Ştiinţa Bucureşti, ulterior devenită Sportul Studenţesc, după care a revenit la Dinamo, unde a jucat pe postul de extremă dreaptă până în 1977. În „Ștefan cel Mare”, Lucescu a obţinut cele mai mari succese ca fotbalist: 5 titluri de campion (1965, 1971, 1972, 1975, 1977) şi o Cupă a României (1968). El și-a încheiat cariera de jucător la Corvinul Hunedoara (1977-1981). În total, în 362 de partide de campionat, Lucescu a marcat 78 goluri.

El a jucat la echipa națională alături de nume legendare, precum Nicolae Dobrin, Rică Răducanu, Dan Coe, Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Liță Dumitru, Ștefan Sameș și Anghel Iordănescu.

În toamna anului 1981, s-a retras din cariera de jucător și a început activitatea de antrenorat la Corvinul Hunedoara. Chiar în primul an, a promovat în prima divizie, după care a cunoscut o ascensiune extraordinară.

„Il Luce” a fost selecționerul României în perioada 1981-1986, reușind calificarea la Campionatul European de fotbal din Franţa 1984. A condus echipa naţională în 59 de partide, până în 1986.

Gică Hagi a fost unul dintre jucătorii promovați de Lucescu, atunci când a devenit antrenor.

„Il Luce” l-a debutat pe „Rege” la echipa națională în august 1983, într-un amical cu Norvegia (0-0), la doar 18 ani.

Gică Hagi îi datorează debutul la națională lui Mircea Lucescu. Foto: Imago Images

Mircea Lucescu a fost demis de la națională în septembrie 1986, imediat după ce România a învins Austria cu 4-0, pe stadionul Steaua, în preliminariile EURO1988. Lucescu era la acel moment și antrenorul lui Dinamo. „Au fost presiuni politice. Familia Ceaușescu m-a înlăturat deoarece nu accepta rivalitatea dintre Steaua și Dinamo. Eu eram și la națională, și la Dinamo. Mi s-a cerut să mă ocup de viitorul nationalei, să caut și să cresc jucători tineri”, a explicat Lucescu peste ani.

Lucescu a antrenat-o pe Dinamo în perioada 1986-1990, reușind un titlu și două Cupe ale României, plus o calificare în semifinalele Cupei Cupelor (1990). El va rămâne în istorie drept creatorul marelui Dinamo din ultimii ani ai comunismului, echipă care, potrivit părerii mai multor specialiști, putea să egaleze performanța Stelei, care a câștigat Cupa Campionilor în 1986.

După Revoluția din 1989, Lucescu a plecat în Italia, unde a antrenat Pisa, Brescia şi Reggiana. El le-a promovat în prima divizie, dar ulterior a retrogradat cu ele. În 1997 a revenit în ţară, ca antrenor la Rapid, cu care a câştigat titlul, Cupa și Supercupa României, după ce a avut și un intermezzo în Italia, la Internazionale Milano, în perioada noiembrie 1998-martie 1999.

Din 2000 până în 2002, Lucescu a antrenat-o pe Galatasaray Istanbul, cu care a câştigat Supercupa Europei şi campionatul Turciei. În vara lui 2002 s-a dus la rivala Beşiktaş Istanbul, cu care a luat campionatul şi a ajuns în sferturile Cupei UEFA.

În mai 2004, a preluat-o pe Şahtior Doneţk, pe care a transformat-o într-o echipă de renume european. Cu el antrenor, formația din Ucraina a cucerit opt titluri de campioană, cinci Cupe ale Ucrainei şi şapte Supercupe, plus Cupa UEFA. În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului ucrainean, iar în 2014 a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.

După prolifica perioadă petrecută la Şahtior, a antrenat între 2016 şi 2017 echipa rusă Zenit Sankt Petersburg, iar apoi Turcia (2017-2019).

Mircea Lucescu a obținut 35 de trofee ca antrenor:

1986 – Cupa (Dinamo)

1990 – Titlul, Cupa (Dinamo)

1998 – Cupa (Rapid)

1999 – Titlul, Supercupa (Rapid)

2000 – Supercupa Europei (Galatasaray)

2002 – Titlul (Galatasaray)

2003 – Titlul (Beșiktaș)

2004 – Cupa (Șahtior)

2005 – Titlul, Supercupa (Șahtior)

2006 – Titlul (Șahtior)

2008 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)

2009 – Cupa UEFA (Șahtior)

2010 – Titlul, Supercupa (Șahtior)

2011 – Titlul, Cupa (Șahtior)

2012 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)

2013 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)

2014 – Titlul, Supercupa (Șahtior)

2015 – Supercupa (Șahtior)

2016 – Cupa (Șahtior)

2016 – Supercupa (Zenit)

2020 – Supercupa (Dinamo Kiev)

2021 – Titlul, Cupa (Dinamo Kiev)

În august 2024, „Il Luce” s-a întors pe banca naționalei României după 38 de ani.

