Nota internă, redactată la începutul acestui an și transmisă deja unor oficiali ruși, arată că regimul de la Moscova ar fi pregătit să coopereze cu administrația Trump în șapte domenii economice:

Contracte pentru modernizarea flotei de aeronave din Rusia și participarea Statelor Unite la producția rusească;

Proiecte comune de petrol și gaze, inclusiv în zone offshore;

Condiții preferențiale pentru revenirea companiilor americane pe piața rusească de consum;

Cooperare în domeniul energiei nucleare, inclusiv în proiecte de inteligență artificială;

Revenirea Rusiei în sistemul de plăți în dolari, inclusiv în cazul acordurilor energetice rusești;

Cooperare în sectorul metalelor rare, cum ar fi litiul, cuprul, nichelul și platina;

Promovarea comună a combustibililor fosili în lupta împotriva alternativelor ecologice.

Dezvăluirea acestei note interne survine în contexul negocierii unor potențiale acorduri economice între regimul de la Moscova și administrația Trump care să fie legate de un document privind încheierea războiului din Ucraina.

Bloomberg notează că solicitarea cu privire la revenirea Rusiei în sistemul de plăți în dolari „marchează o schimbare fundamentală în politica Kremlinului”, în condițiile în care liderul rus Vladimir Putin s-a declarat hotărât să lupte pentru prăbușirea unității monetare americane.

Putin a ținut în mod repetat discursuri de propagandă despre cum Statele Unite „parazitează economia globală prin intermediul dolarului”, iar „dolarul își va pierde rolul mondial”, inclusiv din cauza sancțiunilor aplicate Rusiei. Liderul rus a încercat chiar să creeze o monedă unică BRICS ca alternativă la dolarul american, dar nu a reușit în acest demers.

Contactat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să facă declarații.

