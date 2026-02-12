O poveste tristă, cu final fericit

După pisica Jessy de la Primăria Sectorului 6, Ciprian Ciucu a adoptat-o pe Cathy, care fusese găsită pe stradă, grav rănită, după ce a fost lovită de o mașină.

Povestea lui Cathy a fost relatată pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei:

„Ea este Cathy! Micuța de doar 4 luni, care de acum este pisica de la Primăria Capitalei. Edilul general Ciprian Ciucu a adoptat-o și a primit-o astăzi cu brațele deschise. Întâlnirea a fost emoționantă, pisicuța s-a refugiat în brațele primarului, care s-a topit pe loc de dragul ei. „Am să-i spun Cathy”, a zis acesta, în timp ce o alinta. Povestea micului ghemotoc de blană este una tristă, dar, iată, cu final fericit. A fost găsită pe stradă, cu fractură de bazin, după ce fusese lovită de mașină. A fost dusă la un cabinet veterinar, a trecut prin operații, investigații, recuperări. După ce au pus-o cât de cât pe picioare, medicii i-au căutat stăpân”, se arattă în postare.

Așa a aflat de ea primarul Ciprian Ciucu, care s-a decis să îi ofere un cămin chiar în biroul său de la PMB.

A fost operată la șold

Primarul e, de altfel, cunoscut ca fiind un mare iubitor de pisici, care salvează animăluțe abandonate:

„Cathy a fost adusă azi de medicii veterinari de la Dalgi Vet, cu tot trusoul: litieră, mâncare și o fântână de apă de la Shaw. Este deparazitată, vaccinată, și va fi sterilizată peste câteva luni. Încă este puiuț, încă păstrează urmele operației pe șold. A trecut prin multe traume, dar fizic este complet recuperată. S-a lăsat din prima clipă luat în brațe de noul stăpân și, în mai puțin de un minut, a început să toarcă. Venise speriată, timidă, dar s-a relaxat instant. Iar după ce a primit și un pliculeț de mâncare, deja ea și primarul au devenit cei mai buni prieteni. „Gata, mă iubește!”, spune, fericit, Ciprian Ciucu”

Cathy va locui în biroul edilului. Printre ședințe, decizii și probleme, ea va fi suflețelul care va aduce un zâmbet și va descreți frunți. „Bine ai venit în echipa noastră, Cathy!”, au transmis reprezentanții PMB.

