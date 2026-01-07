Un atac în direct, gândit ca demonstrație publică

Hacktivista, cunoscută sub pseudonimul Martha Root, a urcat pe scenă îmbrăcată ca un Power Ranger roz și a eliminat serverele platformelor WhiteDate, WhiteChild și WhiteDeal chiar la finalul prezentării sale. La momentul relatării de presa internațională, niciunul dintre site-uri nu revenise online.

WhiteDate era descris de jurnalista Eva Hoffmann drept un „Tinder pentru naziști”, o platformă de dating destinată exclusiv persoanelor care aderau la ideologia supremației albe. WhiteChild pretindea că facilitează legături între donatori de spermă și ovule cu aceleași convingeri rasiste, iar WhiteDeal funcționa ca o piață online de tip Taskrabbit, rezervată utilizatorilor cu ideologie extremistă.

‼️A German hacker known as "Martha Root" dressed as a pink Power Ranger and deleted a white supremacist dating website live onstage



This happened during the recent CCC conference.



Martha had infiltrated the site, ran her own AI chatbot to extract as much information from users… pic.twitter.com/vpTEoFR8JR — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) January 2, 2026

Aceste platforme au fost documentate într-o investigație publicată în octombrie în săptămânalul german Die Zeit, care arăta cum ele ofereau spații online dedicate, închise publicului larg, pentru conectarea și organizarea comunităților construite explicit pe criterii rasiale.

Sub pseudonimul Martha Root, hacktivista a urcat pe scenă alături de jurnaliștii Eva Hoffmann și Christian Fuchs, autorii investigației din Die Zeit. Prezentarea a combinat explicații jurnalistice cu demonstrații tehnice, culminând cu ștergerea live a serverelor.

Administratorul confirmă atacul: „Cyberterorism”

Administratorul celor trei site-uri a confirmat public atacul, printr-o postare pe platforma X.

At min 43, they publicly delete all my websites while the audience rejoices. This is cyberterrorism. No wonder some of them hide their faces. But we will find them, and trust me, there will be repercussions. https://t.co/XqN7RdxJDU — WhiteDate.Net (@whitedatenet) January 4, 2026

„Mi-au șters toate site-urile în public, în timp ce publicul jubila. Asta este cyberterorism”, a scris acesta, amenințând cu represalii. Administratorul a susținut și că, pentru scurt timp, i-ar fi fost șters contul de X, care a fost ulterior restaurat.

Peste 6.500 de conturi și un dezechilibru major

După atac, Root a publicat date obținute de pe WhiteDate, explicând că acestea proveneau din informații publice, accesibile din cauza unor vulnerabilități majore de securitate. „O igienă de securitate cibernetică atât de slabă încât ar face și un cont AOL al bunicii să pară sigur”, a explicat hacktivista.

Setul de date include profiluri de utilizator cu nume, fotografii, descrieri, vârstă, locație, inclusiv coordonate GPS extrase din metadatele imaginilor, gen, limbă și alte informații introduse voluntar de utilizatori. Root a precizat explicit că, „pentru moment”, nu sunt incluse adrese de e-mail, parole sau conversații private.

Conform datelor publicate, WhiteDate avea peste 6.500 de utilizatori, dintre care 86% erau bărbați și 14% femei. „Un raport de gen care face satul Ștrumfilor să pară o utopie feministă”, a ironizat Root.

În prezentare, Root a arătat că a folosit chatboți AI pentru a interacționa cu utilizatorii WhiteDate. Conturile automate au fost acceptate de sistemele platformei, ceea ce i-a permis să colecteze date publice și să demonstreze cât de ușor puteau fi exploatate mecanismele de verificare ale site-ului.

Colectivul nonprofit Distributed Denial of Secrets a anunțat că a primit fișierele și informațiile utilizatorilor celor trei site-uri, reunite sub numele „WhiteLeaks”. Organizația a precizat că setul complet de aproximativ 100 de gigabytes nu este public și poate fi accesat doar de jurnaliști și cercetători verificați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE