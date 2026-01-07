Un atac în direct, gândit ca demonstrație publică

Hacktivista, cunoscută sub pseudonimul Martha Root, a urcat pe scenă îmbrăcată ca un Power Ranger roz și a eliminat serverele platformelor WhiteDate, WhiteChild și WhiteDeal chiar la finalul prezentării sale. La momentul relatării de presa internațională, niciunul dintre site-uri nu revenise online.

WhiteDate era descris de jurnalista Eva Hoffmann drept un „Tinder pentru naziști”, o platformă de dating destinată exclusiv persoanelor care aderau la ideologia supremației albe. WhiteChild pretindea că facilitează legături între donatori de spermă și ovule cu aceleași convingeri rasiste, iar WhiteDeal funcționa ca o piață online de tip Taskrabbit, rezervată utilizatorilor cu ideologie extremistă.

Aceste platforme au fost documentate într-o investigație publicată în octombrie în săptămânalul german Die Zeit, care arăta cum ele ofereau spații online dedicate, închise publicului larg, pentru conectarea și organizarea comunităților construite explicit pe criterii rasiale.

Sub pseudonimul Martha Root, hacktivista a urcat pe scenă alături de jurnaliștii Eva Hoffmann și Christian Fuchs, autorii investigației din Die Zeit. Prezentarea a combinat explicații jurnalistice cu demonstrații tehnice, culminând cu ștergerea live a serverelor.

Administratorul confirmă atacul: „Cyberterorism”

Administratorul celor trei site-uri a confirmat public atacul, printr-o postare pe platforma X.

„Mi-au șters toate site-urile în public, în timp ce publicul jubila. Asta este cyberterorism”, a scris acesta, amenințând cu represalii. Administratorul a susținut și că, pentru scurt timp, i-ar fi fost șters contul de X, care a fost ulterior restaurat.

Peste 6.500 de conturi și un dezechilibru major

După atac, Root a publicat date obținute de pe WhiteDate, explicând că acestea proveneau din informații publice, accesibile din cauza unor vulnerabilități majore de securitate. „O igienă de securitate cibernetică atât de slabă încât ar face și un cont AOL al bunicii să pară sigur”, a explicat hacktivista.

Setul de date include profiluri de utilizator cu nume, fotografii, descrieri, vârstă, locație, inclusiv coordonate GPS extrase din metadatele imaginilor, gen, limbă și alte informații introduse voluntar de utilizatori. Root a precizat explicit că, „pentru moment”, nu sunt incluse adrese de e-mail, parole sau conversații private.

Conform datelor publicate, WhiteDate avea peste 6.500 de utilizatori, dintre care 86% erau bărbați și 14% femei. „Un raport de gen care face satul Ștrumfilor să pară o utopie feministă”, a ironizat Root.

A folosit AI pentru a colecta date și a demonstra vulnerabilitățile

În prezentare, Root a arătat că a folosit chatboți AI pentru a interacționa cu utilizatorii WhiteDate. Conturile automate au fost acceptate de sistemele platformei, ceea ce i-a permis să colecteze date publice și să demonstreze cât de ușor puteau fi exploatate mecanismele de verificare ale site-ului.

Colectivul nonprofit Distributed Denial of Secrets a anunțat că a primit fișierele și informațiile utilizatorilor celor trei site-uri, reunite sub numele „WhiteLeaks”. Organizația a precizat că setul complet de aproximativ 100 de gigabytes nu este public și poate fi accesat doar de jurnaliști și cercetători verificați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum trăiesc oamenii la -30 de grade Celsius fără centrale termice: metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

România cere acordul Emiratelor Arabe Unite pentru a-l urmări penal pe Horațiu Potra. Cum au ajuns procurorii la mâna statului din Golful Persic
Știri România 10:30
România cere acordul Emiratelor Arabe Unite pentru a-l urmări penal pe Horațiu Potra. Cum au ajuns procurorii la mâna statului din Golful Persic
Produsul de 44,99 de lei de la Kaufland pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Știri România 09:22
Produsul de 44,99 de lei de la Kaufland pe care orice român trebuie să îl aibă în casă
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce a făcut Ilie Năstase de Crăciun, după ce soția lui i-a cerut divorțul. „Am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap”
Stiri Mondene 10:32
Ce a făcut Ilie Năstase de Crăciun, după ce soția lui i-a cerut divorțul. „Am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap”
Motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit: „Am auzit glasul Domnului”. Cine l-a vizitat la azil
Stiri Mondene 09:42
Motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit: „Am auzit glasul Domnului”. Cine l-a vizitat la azil
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașul subestimat din Europa pe care "toată lumea ar trebui să-l viziteze" în 2026
ObservatorNews.ro
Orașul subestimat din Europa pe care "toată lumea ar trebui să-l viziteze" în 2026
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax.ro
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Politică 06 ian.
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York