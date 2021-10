„Încă nu-mi vine să cred că Halyna nu mai este printre noi. Eu și mama ei suntem răvășiți de durere. Dar nu dau vina pe Alec Baldwin! Responsabilitatea este a celor de la recuzită, care se ocupă de arme”, a spus tatăl femeii ucise.

Halyna era căsătorită cu Matt Hutchins și aveau un băiețel, Andros, de 9 ani. Pe Twitter, bărbartul a postat o imagine de familie. „Pierderea noastră este incomensurabilă”, a scris bărbatul.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my familys privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja