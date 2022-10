Sub numele de Hanna O., folosit pentru a-și proteja familia aflată pe teritoriul ocupat de Rusia, ea a povestit agenției de presă ucrainene de stat Ukrinform cu lacrimi în ochi experiențele pe care le-a trăit : „Ne-au tratat ca pe niște animale. Și vă spun că nici măcar animalele nu se comportă așa”.

Hanna, în vârstă de 26 de ani, a fost una dintre cele 108 femei – dintre care 12 din rândul civililor – care au fost eliberate lunea trecută din captivitatea rusă, într-unul dintre cele mai mari schimburi din timpul războiului. Andrii Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că acesta a fost primul schimb de prizonieri exclusiv feminin din luna februarie, când a început războiul, și până acum.

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe