UKRAINE, IZYUM, 2022/09/29. A cross with a number in a empty graves after exhumation of bodies in the mass grave created during the Russian s occupation in Izyum, Kharkiv region. On the 8th of September, Ukrainian army liberated Balakliia and Izyum during a surprise counteroffensive in Kharkiv Oblast. Since April, thousands of civilians lived in bomb shelters without water, heating or electricity and 445 civilians and 17 soldiers bodies have been found in mass graves. Photography by Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas. UKRAINE, IZYUM, 2022/09/29. Une croix avec un numero dans une tombe vide apres l exhumation des corps dans la fosse commune creee pendant l occupation russe. Le 8 septembre, l armee ukrainienne a libere Balakliia et Izyum lors d une contre-offensive surprise dans l oblast de Kharkiv. Depuis avril, des milliers de civils vivaient dans des abris anti-bombes sans eau, chauffage ou electricite et les corps de 445 civils et 17 soldats ont ete retrouves dans des fosses communes.,Image: 727120446, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no