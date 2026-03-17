„Autobuzul a ajuns cu o întârziere de 61 de minute”

Potrivit datelor oficiale citate de Club Feroviar, primul autobuz de dimineață a plecat din București Progresu cu întârziere și a ajuns la Giurgiu cu 61 de minute mai târziu decât era programat. Un altul a plecat la timp, dar a acumulat pe drum o întârziere de peste 20 de minute.

Diferența față de tren este uriașă. Traficul rutier, opririle dese și lipsa unei infrastructuri dedicate fac ca programul să fie greu de respectat.

Călătoria ajunge să coste mai mult decât trenul

Pe lângă întârzieri, apare și o problemă care îi afectează direct pe călători, și anume prețul. Paradoxal, varianta cu autobuz și apoi tren este la fel sau chiar mai scumpă decât ruta ocolitoare pe la Videle, unde trenurile circulă în continuare.

Pe ruta alternativă, o călătorie durează aproape trei ore și costă 26 de lei. În schimb, combinația autobuz și tren are un timp similar, dar implică rezervare obligatorie și mai mult stres.

Autobuzele opresc în zeci de puncte pe traseu

Un alt motiv pentru întârzieri este numărul mare de opriri. Autobuzele opresc în localități precum Jilava, Vidra, Comana, Băneasa sau Frătești, uneori în parcări, lângă școli sau la intersecții de drumuri naționale.

Nu există infrastructură dedicată, iar îmbarcarea și debarcarea durează mai mult decât în gări, iar pentru navetiști, fiecare minut în plus contează.

Contract fără licitație și semne de întrebare

Situația ridică și semne de întrebare legate de modul în care a fost organizat transportul. Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, nu apare nicio licitație recentă pentru aceste servicii de transport cu autobuzul.

Asta înseamnă fie că CFR Călători folosește propriile vehicule, fie că serviciul a fost atribuit direct, scrie sursa citată. Totuși, cel mai important lucru este că serviciul nu funcționează cum ar trebui.

De ce au fost scoase trenurile de pe traseu

Explicația oficială ține de lucrările de modernizare. Linia București-Giurgiu intră într-o nouă etapă de reabilitare, care include electrificare și extindere. Contractul, semnat în august 2025, are o valoare de peste 2,1 miliarde de lei și o durată totală de peste 13 ani, inclusiv garanția.

Circulația directă fusese reluată abia în iunie 2024, după aproape două decenii de pauză, cauzată de prăbușirea podului de la Grădiștea, iar acum traseul este din nou blocat. Autobuzele au fost introduse rapid, dar fără condițiile necesare pentru a înlocui eficient trenurile.