În încercarea de a arăta cum Finlanda și-a închis toate punctele de trecere a graniței de est, cu excepția unuia, Evgheni Popov, purtător de cuvânt al Kremlinului, a comentat lângă o hartă care arăta ce ar presupune o călătorie de la Sankt Petersburg la Helsinki pe la Raja-Jooseppi, ultimul post de frontieră pe care îl menținea cu Rusia și care era încă deschis.

Cele două orașe au fost încercuite în roșu, cu o linie roșie înfățișând grosier traseul dintre ele. Anton Gerașchenko, consilier al Ministerului de Interne ucrainean care monitorizează mass-media de stat rusă, a distribuit un scurt clip al transmisiei din 27 noiembrie, pe X, fostul Twitter.

Iar urmăritorii au ironizat imediat momentul, considerând că harta este „nerușinată”: arată ca un falus!

Russian propagandists have created a nice picture.



This is what the current routes from St. Petersburg to Helsinki look like. pic.twitter.com/6k3gmbFqZz