7.000 de pensionari români au dispărut din statisticile INS în doar trei luni

Pensionarii din sistemul de asigurări sociale de stat au reprezentat 4,577 de milioane din total, o scădere de sub 1.000 de români comparativ cu trimestrul IV din 2025.

93% din pensionari, asigurați în sistemul public de pensii

Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, numărul mediu total al pensionarilor a crescut cu 20.000, iar cel din asigurările sociale de stat cu 34.000.

Foto: Libertatea

Majoritatea pensionarilor, respectiv 93%, fac parte din categoria celor asigurați în sistemul public de pensii.

Dintre aceștia, ponderea cea mai mare, de 80,7%, o reprezintă pensionarii pentru limită de vârstă.

Beneficiarii pensiilor de urmaș însumează 9,6%, în timp ce pensionarii cu pensii de invaliditate au reprezentat 8,1%.

Cea mai mică pondere, de 1,6%, a fost înregistrată de pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial.

În ceea ce privește pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public, aceștia sunt în majoritate persoane cu stagiu complet de cotizare: 81,2% dintre bărbați (1,455 de milioane) și 80,2% dintre femei (1,747 de milioane), potrivit datelor INS.

București: 4 pensionari la 10 salariați, în Teleorman raportul este de 15 la 10

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10.

Disparități semnificative se observă însă la nivel teritorial: în București și Ilfov există 4 pensionari la 10 salariați, în timp ce în județele Teleorman și Vaslui raportul este de 15 la 10, respectiv 14 la 10.

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare la pensie prin intermediul unui contract de asigurare socială vor plăti contribuții mai mari începând cu 1 iulie 2026, după decizia Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

Taloanele de pensie ale românilor se vor schimba, începând din 2027, și vor avea pe ele un cod QR, iar vârstnicii vor mai primi transport gratuit sau redus doar pe baza noului document, conform unui proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament.

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