Cunoscut de public mai ales ca soțul Andreei Esca, Alexandre Eram preferă discreția și viața departe de agitația Capitalei. Omul de afaceri a vorbit despre proiectul început în urmă cu aproape două decenii în satul Porumbacu de Sus, unde a restaurat mai multe case tradiționale și le-a redat viață.

Alexandre Eram despre proiectul de la Porumbacu de Sus (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 27

Alexandre Eram: „Lumea mă știe de soțul Andreei Esca”

Deși este căsătorit de peste 20 de ani cu una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, Alexandre Eram a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor. Omul de afaceri recunoaște că publicul îl asociază, în primul rând, cu soția sa.

„Lumea mă știe de soțul Andreei Esca”, spune Alexandre Eram într-un material realizat în cadrul campaniei „Oameni și Locuri de Poveste”, derulată de Consiliul Județean Sibiu și distribuit de Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, potrivit mediafax.ro.

Totul a început cu o vizită în Porumbacu de Sus

Povestea proiectului său de suflet a început în urmă cu aproape 20 de ani, când a ajuns pentru prima dată în Porumbacu de Sus împreună cu Andreea Esca și cu tatăl acesteia.

Drumul către satul sibian avea să îi schimbe complet perspectiva. „Eram cu Andreea și tatăl ei… La un moment dat mi-am zis: Unde mergem, la capătul lumii?”, și-a amintit Alexandre Eram. După acea vizită, familia și-a cumpărat o casă în Porumbacu de Sus, iar localitatea a devenit refugiul lor, departe de ritmul alert al Bucureștiului.

Casa pe care nu a vrut să o lase să devină lemn de foc

La scurt timp după ce s-a stabilit în zonă, Alexandre Eram a asistat la un moment care l-a determinat să înceapă proiectul pentru care este cunoscut astăzi. Un vecin demola o casă tradițională din lemn pentru a o transforma în lemne de foc. Omul de afaceri spune că nu a putut accepta această situație și a decis să cumpere construcția.

„Dar nu poți face asta!”, i-a spus proprietarului. Alexandre Eram explică și motivul deciziei sale: „Pur și simplu nu puteam concepe ca o casă veche, cu valoare arhitecturală, să ajungă pe foc.”

Gestul său a devenit rapid cunoscut în sat. „Dintr-odată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci”, a povestit omul de afaceri.

Cinci case tradiționale restaurate și transformate într-un proiect turistic

Cele cinci case cumpărate au fost restaurate cu grijă, păstrând elementele arhitecturale specifice zonei. Fiecare dintre ele a primit un nume inspirat din simbolistica locală: Soare, Berbec, Floarea Vieții, Prieteniei și Moară. Astăzi, acestea fac parte din proiectul Oberwood, unde turiștii pot experimenta atmosfera unei gospodării transilvănene vechi de aproape 200 de ani.

Potrivit lui Alexandre Eram, cei mai mulți vizitatori sunt străini, atrași de autenticitatea satului românesc.„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani”, spune acesta.

Nici turiștii români nu rămân indiferenți. „Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție”, a adăugat omul de afaceri.

Episodul amuzant trăit alături de Andreea Esca

Alexandre Eram a povestit și un moment inedit petrecut după ce și-au renovat casa și au ales să o zugrăvească în albastrul tradițional al satului.

El și Andreea Esca au fost tentați să facă același lucru și cu locuința unui vecin, care o vopsise în roz.„Noaptea, cu Andreea, am luat două găleți de var cu vinețeală și bidinele și am mers hotărâți să-i zugrăvim casa vecinului. Ne-am răzgândit în ultima clipă. Până la urmă, oamenii trebuie să-și dea singuri seama de cât de importantă este conservarea autenticității unui sat”, spune Alexandre Eram.

„Îmi este bine în rândul doi”

Deși este cunoscut datorită relației cu Andreea Esca, omul de afaceri spune că nu și-a dorit niciodată să fie în centrul atenției. „Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi e bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său care să-l sprijine la nevoie”, mărturisește Alexandre Eram.

În prezent, omul de afaceri își petrece mare parte din timp în Porumbacu de Sus, unde continuă proiectul prin care încearcă să conserve și să promoveze patrimoniul arhitectural al satului.

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