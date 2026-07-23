23.000.000 de oameni din 170 de țări au semnat petiția în mai puțin de o săptămână

La scurt timp după Cupa Mondială de fotbal din 2026, marcată de multiple controverse legate de echipa națională argentiniană, petiția „Argentina Out” a devenit virală la nivel global. Scopul său este clar: excluderea definitivă a selecționatei „Albiceleste” din competițiile FIFA.

În mai puțin de o săptămână, inițiativa a strâns exact 23.316.108 semnături, depășind cu mult ținta inițială de cinci milioane. Semnături au fost înregistrate din 170 de țări, demonstrând amploarea acestui demers.  

Semnatarii petiției acuză FIFA de părtinire în favoarea lui Messi

Textul petiției acuză FIFA și arbitrii de „părtinire în favoarea lui Lionel Messi și a Argentinei”, adăugând: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție, când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți”.

Deși strângerea semnăturilor s-a încheiat, dezbaterile pe rețelele sociale continuă să fie intense, relatează publicația citată mai sus.

23.000.000 de oameni din 170 de ţări cer excluderea definitivă a Argentinei de la campionatele mondiale de fotbal
Textul petiției acuză FIFA și arbitrii de „părtinire în favoarea lui Lionel Messi și a Argentinei”. Sursa foto: Profimedia Images.

Petiția pentru excluderea Argentinei este cea mai semnată de la meciurile de fotbal

Cu peste 23,3 milioane de semnături, „Argentina Out” este acum a doua cea mai semnată petiție din istoria internetului. Recordul rămâne deținut de campania „Jubilee 200” din 1997, care a strâns 24.319.181 de semnături din 166 de țări, solicitând anularea datoriilor țărilor sărace.

Deși FIFA nu a răspuns acestei cereri, creatorii petiției au încheiat inițiativa cu un mesaj ironic, referindu-se la finala recent câștigată de Spania: „FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut treaba. Mulțumim, Spania”.

O altă petiție a devenit virală după finala Cupei Mondiale din 2022

Această inițiativă amintește de o altă petiție celebră care a devenit virală după finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina în fața Franței.

Atunci, fanii argentinieni au lansat o petiție intitulată „Franța să înceteze să mai plângă”, care a strâns peste 750.000 de semnături, fiind un răspuns la criticile vehemente ale francezilor. Cu toate acestea, amploarea mișcării „Argentina Out” depășește cu mult precedentul, ilustrând o mobilizare globală fără precedent în lumea sportului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.RO
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
GSP.RO
Haaland și-a sărbătorit a 26-a aniversare pe iaht alături de Isabel: „Viața s-a schimbat pentru totdeauna!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Parteneri
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Adevarul.ro
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în tărâmul cetăților și băilor termale
Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România
Fanatik.ro
Ce premiu au primit Gavi și Fabian Ruiz după ce au câștigat Cupa Mondială cu Spania. Au plecat acasă cu 150 de kg dintr-o legumă foarte populară și în România
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Financiarul.ro
Pensiile speciale au crescut cu 112 beneficiari în S1 2026
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
ObservatorNews.ro
Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Gazeta publică o poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Mediafax.ro
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii
Redactia.ro
Ce salariu va lua un preot in Romania, 2026, dupa noua lege a salarizarii
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii
KanalD.ro
O femeie din Brăila a rămas fără cap la locul de muncă, după ce a fost prinsă sub mai mulți baloți! Victima era mama a trei copii

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
Fanatik.ro
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează boxeri
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință