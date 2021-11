Himalaya, unul dintre cele mai cunoscute magazine pentru iubitorii de munte din România, își schimbă proprietarul

„Astăzi am predat ştafeta tânărului Ionuț Gavrilă Blenche, care are 34 de ani, exact vârsta la care eu am început business-ul Himalaya. Noi nu am făcut doar vânzări de produse premium pentru pasionaţii de munte si de aventură (Mammut, Petzl, Lowa etc), ci am fost antrenorii de performanţă pentru cei care îndrăznesc să viseze la mai mult”, a declarat David Neacșu, citat în comunicatul de presă.

El a explicat că, ajuns la 61 de ani, nu mai poate ține pasul cu „digitalizarea și globalizarea” și are încredere că noul proprietar va putea continua „spiritul insuflat companiei”.

„Pe lângă continuarea tradiției Himalaya alături de David Neacșu, această tranzacție vizează crearea unor sinergii specifice domeniilor de activitate pe care le reunesc cele doua companii și nu în ultimul rând realizarea unui vis mai vechi, acela de a pune la un loc alpinismul sportiv cu cel utilitar, echipamentele outdoor cu cele profesionale”, a precizat și Ionuț Gavrilă Blenche, fondatorul Stral Big.

Magazinul Himalaya a fost fondat în 1994 de către David Neacșu, un alpinist român care a condus prima expediție românească pe Everest, în 2003. Comania Stral Big care a preluat magazinul a fost înființată în anul 2012 de Ionuț Gavrilă Blenche și actizează în alpinism utilitar, construcții civile și industriale, servicii de curățenie.

