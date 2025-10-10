Honda și inovația pe două roți: E-Clutch și DCT – două soluții inteligente pentru viitorul mobilității

Două dintre cele mai inovatoare sisteme dezvoltate de Honda în ultimele decenii sunt transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) și recent lansatul sistem E-Clutch, un ambreiaj electronic automat destinat motocicletelor cu transmisie manuală.

Foto: Honda

E-Clutch – tehnologia care schimbă regulile condusului clasic

Lansat oficial în 2024 pe modelele CB650R și CBR650R, Honda E-Clutch este un sistem automat de control al ambreiajului care permite schimbarea treptelor fără a folosi maneta de ambreiaj, păstrând în același timp schimbătorul clasic la picior. Cu alte cuvinte, motociclistul nu mai este obligat să acționeze maneta nici la plecarea de pe loc, nici la oprire, nici în timpul schimbărilor de viteză, fără să piardă însă controlul sau feedback-ul specific unei transmisii manuale.

Prin această tehnologie, Honda reușește să se adreseze unui public larg, de la riderii începători, care pot beneficia de un plus de confort și încredere, până la cei experimentați, care vor aprecia precizia și libertatea pe care o oferă sistemul.

Inspirat de tehnologii anterioare precum quick-shifter sau DCT, E-Clutch reușește să combine eficiența unui sistem automat cu plăcerea de a pilota conectat cu motorul, cu asfaltul, cu drumul. Este ultra-compact (doar 2 kg), nu modifică ergonomia motocicletei și permite utilizarea ambreiajului clasic oricând dorești, pentru că prin simpla acționare a manetei, sistemul electronic este dezactivat temporar. La revenirea în regim automat, care se petrece aproape instanteu, E-Clutch reia controlul în funcție de turație și viteză.

Activ din momentul în care motocicleta este pusă în contact, E-Clutch contribuie semnificativ la ușurința în utilizare, mai ales în traficul urban, unde opririle și pornirile frecvente pot deveni o rutină obositoare. Sistemul poate fi, de asemenea, dezactivat complet de pe ghidon, iar modul manual este indicat prin simbolul „M” afișat pe bord.

In acelasi timp, odată ce tehnologia se regasește pe modele cu un grad de sportivitate crescut, este evidentă influența acesteia în comportamentul și exprimarea dinamică a acestor modele.

Foto: Honda

DCT – Transmisia care combină confortul automatului cu spiritul sportiv

Dacă E-Clutch este încă o noutate, transmisia DCT (Dual Clutch Transmission) este deja o tehnologie matură, testată și perfecționată de-a lungul ultimilor 15 ani. Lansată în 2010 pe modelul Honda VFR1200F, DCT a fost parte a unei configurații de top care includea și motorul V4, transmisia cardanică și ABS-ul combinat.

De atunci, sistemul DCT a ajuns să echipeze din ce în ce mai multe modele din clase diferite, printre care se numără Africa Twin, NC750, X-ADV sau legendarul Gold Wing. Această diversitate demonstrează versatilitatea și fiabilitatea sistemului, care s-a dovedit eficient atât pe scutere de cilindree mare, cât și pe motociclete de touring, commuting sau off-road.

Funcționarea DCT se bazează pe două ambreiaje separate, controlate hidraulic: unul pentru treptele impare (1, 3, 5), celălalt pentru cele pare (2, 4, 6). În timp ce motocicleta rulează într-o treaptă, sistemul pregătește treapta următoare, iar schimbarea se face instant, fără întreruperea livrării de putere, rezultând o accelerație lină și eficientă.

DCT oferă și mod de schimbare manuală, controlat prin butoane plasate pe ghidon – fără manetă de ambreiaj. Astfel, motociclistul are opțiunea de a prelua controlul oricând dorește, chiar și în timpul modului automat.

Potrivit lui Dai Arai, inginerul-șef al transmisiei DCT, unul dintre cele mai importante beneficii ale acestui sistem este faptul că „eliberează din lățimea de bandă a creierului”, permițând riderului să se concentreze mai bine pe viraje, trase, frânare și accelerare – elementele esențiale ale unui condus sportiv sau de performanță. Sau, să se bucure mai mult și mai intens de experiența plimbărilor pe două roți.

Deși intuitiv te-ai aștepta ca DCT să fie ideal pentru traficul urban, avantajele sale sunt la fel de evidente în touring sau off-road, acolo unde schimbările dese de trepte pot deveni obositoare. În schimb, cu DCT, riderul se poate concentra pe trasee, pe gropi, denivelări, unghiuri de înclinare sau obstacole – fără să se preocupe constant de comenzi.

Nu întâmplător, DCT a fost inclus pe modelul CRF1000L Africa Twin, o motocicletă cu tradiție în cursele de anduranță off-road, precum Raliul Paris-Dakar, pe care l-a câștigat de mai multe ori.

Concluzie: Performanță și plăcere fără compromisuri

Foto: Honda

Fie că vorbim despre tehnologia inovatoare E-Clutch sau despre transmisia DCT, Honda continuă să ofere soluții inteligente care răspund nevoilor în permanentă schimbare ale motocicliștilor de pretutindeni, fie ei începători sau experimentați. Cu siguranță vor exista și voci care să conteste sau, cel puțin, să nu îmbrățișeze progresul tehnologic în domeniul moto — acei puriști care încă preferă carburația, transmisia clasică cu ambreiaj și cutie manuală cu schimbător la picior, sau care nu văd în ABS, ESP, controlul tractiunii, conectivitate cu telefonul…vreun avantaj. Însă majoritatea va alege să se deplaseze cât mai sigur, confortabil, efficient și relaxat. În plus, toate aceste tehnologii noi introduse nu fac decât să elimine din teama care încă mai ține o parte din public departe de mersul pe două roți motorizate.

