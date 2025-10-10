Două dintre cele mai inovatoare sisteme dezvoltate de Honda în ultimele decenii sunt transmisia cu dublu ambreiaj (DCT) și recent lansatul sistem E-Clutch, un ambreiaj electronic automat destinat motocicletelor cu transmisie manuală.

Honda și inovația pe două roți: E-Clutch și DCT – două soluții inteligente pentru viitorul mobilității
Foto: Honda

E-Clutch – tehnologia care schimbă regulile condusului clasic

Lansat oficial în 2024 pe modelele CB650R și CBR650R, Honda E-Clutch este un sistem automat de control al ambreiajului care permite schimbarea treptelor fără a folosi maneta de ambreiaj, păstrând în același timp schimbătorul clasic la picior. Cu alte cuvinte, motociclistul nu mai este obligat să acționeze maneta nici la plecarea de pe loc, nici la oprire, nici în timpul schimbărilor de viteză, fără să piardă însă controlul sau feedback-ul specific unei transmisii manuale.

Prin această tehnologie, Honda reușește să se adreseze unui public larg, de la riderii începători, care pot beneficia de un plus de confort și încredere, până la cei experimentați, care vor aprecia precizia și libertatea pe care o oferă sistemul.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Inspirat de tehnologii anterioare precum quick-shifter sau DCT, E-Clutch reușește să combine eficiența unui sistem automat cu plăcerea de a pilota conectat cu motorul, cu asfaltul, cu drumul. Este ultra-compact (doar 2 kg), nu modifică ergonomia motocicletei și permite utilizarea ambreiajului clasic oricând dorești, pentru că prin simpla acționare a manetei, sistemul electronic este dezactivat temporar. La revenirea în regim automat, care se petrece aproape instanteu, E-Clutch reia controlul în funcție de turație și viteză.

Activ din momentul în care motocicleta este pusă în contact, E-Clutch contribuie semnificativ la ușurința în utilizare, mai ales în traficul urban, unde opririle și pornirile frecvente pot deveni o rutină obositoare. Sistemul poate fi, de asemenea, dezactivat complet de pe ghidon, iar modul manual este indicat prin simbolul „M” afișat pe bord.

In acelasi timp, odată ce tehnologia se regasește  pe modele cu un grad de sportivitate crescut, este evidentă influența acesteia în comportamentul și exprimarea dinamică a acestor modele.

Honda și inovația pe două roți: E-Clutch și DCT – două soluții inteligente pentru viitorul mobilității
Foto: Honda

DCT – Transmisia care combină confortul automatului cu spiritul sportiv

Dacă E-Clutch este încă o noutate, transmisia DCT (Dual Clutch Transmission) este deja o tehnologie matură, testată și perfecționată de-a lungul ultimilor 15 ani. Lansată în 2010 pe modelul Honda VFR1200F, DCT a fost parte a unei configurații de top care includea și motorul V4, transmisia cardanică și ABS-ul combinat.

De atunci, sistemul DCT a ajuns să echipeze  din ce în ce mai multe modele din clase diferite, printre care se numără Africa Twin, NC750, X-ADV sau legendarul Gold Wing. Această diversitate demonstrează versatilitatea și fiabilitatea sistemului, care s-a dovedit eficient atât pe scutere de cilindree mare, cât și pe motociclete de touring, commuting sau off-road.

Funcționarea DCT se bazează pe două ambreiaje separate, controlate hidraulic: unul pentru treptele impare (1, 3, 5), celălalt pentru cele pare (2, 4, 6). În timp ce motocicleta rulează într-o treaptă, sistemul pregătește treapta următoare, iar schimbarea se face instant, fără întreruperea livrării de putere, rezultând o accelerație lină și eficientă.

DCT oferă și mod de schimbare manuală, controlat prin butoane plasate pe ghidon – fără manetă de ambreiaj. Astfel, motociclistul are opțiunea de a prelua controlul oricând dorește, chiar și în timpul modului automat.

Când au o săptămână liberă elevii din fiecare județ, pentru „vacanța de schi” din 2026
Recomandări
Când au o săptămână liberă elevii din fiecare județ, pentru „vacanța de schi” din 2026

Potrivit lui Dai Arai, inginerul-șef al transmisiei DCT, unul dintre cele mai importante beneficii ale acestui sistem este faptul că „eliberează din lățimea de bandă a creierului”, permițând riderului să se concentreze mai bine pe viraje, trase, frânare și accelerare – elementele esențiale ale unui condus sportiv sau de performanță. Sau, să se bucure mai  mult și mai intens de experiența plimbărilor pe două roți.

Deși intuitiv te-ai aștepta ca DCT să fie ideal pentru traficul urban, avantajele sale sunt la fel de evidente în touring sau off-road, acolo unde schimbările dese de trepte pot deveni obositoare. În schimb, cu DCT, riderul se poate concentra pe trasee, pe gropi, denivelări, unghiuri de înclinare sau obstacole – fără să se preocupe constant de comenzi.

Nu întâmplător, DCT a fost inclus pe modelul CRF1000L Africa Twin, o motocicletă cu tradiție în cursele de anduranță off-road, precum Raliul Paris-Dakar, pe care l-a câștigat de mai multe ori.

Concluzie: Performanță și plăcere fără compromisuri

Honda și inovația pe două roți: E-Clutch și DCT – două soluții inteligente pentru viitorul mobilității
Foto: Honda

Fie că vorbim despre tehnologia inovatoare E-Clutch sau despre transmisia DCT, Honda continuă să ofere soluții inteligente care răspund nevoilor în permanentă schimbare ale motocicliștilor de pretutindeni, fie ei începători sau experimentați. Cu siguranță vor exista și voci care să conteste sau, cel puțin, să nu îmbrățișeze progresul tehnologic în domeniul moto — acei puriști care încă preferă carburația, transmisia clasică cu ambreiaj și cutie manuală cu schimbător la picior, sau care nu văd în ABS, ESP, controlul tractiunii, conectivitate cu telefonul…vreun avantaj. Însă majoritatea va alege să se deplaseze cât mai sigur, confortabil, efficient și relaxat. În plus, toate aceste tehnologii noi introduse nu fac decât să elimine din teama care încă mai ține o parte din public departe de mersul pe două roți motorizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Dacia a lansat noul concept Hipster, iar Dumitru Dragomir, la un pas să scape după o mită de 3 milioane de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Un livrator etiopian a fost jefuit ziua, în București. Hoțul a fugit cu scuterul, dar l-a înapoiat la scurt timp
Știri România 15:56
Un livrator etiopian a fost jefuit ziua, în București. Hoțul a fugit cu scuterul, dar l-a înapoiat la scurt timp
Piper, „Marele Șef” al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Știri România 15:37
Piper, „Marele Șef” al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Cum ajunge FCSB să ia foarte mulți bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026! Doi jucători străini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB să ia foarte mulți bani de la FIFA pentru calificarea la CM 2026! Doi jucători străini se bat pentru un loc la Campionatul Mondial
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Soția lui Dorian Popa se pregătește să fie chirurg estetician. Anunțul făcut de artist despre Andreea: „Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerul pe care mi L-ai trimis”
Stiri Mondene 16:10
Soția lui Dorian Popa se pregătește să fie chirurg estetician. Anunțul făcut de artist despre Andreea: „Îți mulțumesc, Doamne, pentru îngerul pe care mi L-ai trimis”
Fanii lui Justin Bieber, îngrijorați de rugăciunea făcută de mama artistului: „Duhule Sfânt, vindecă rana”! Reacția cântărețului
Stiri Mondene 16:07
Fanii lui Justin Bieber, îngrijorați de rugăciunea făcută de mama artistului: „Duhule Sfânt, vindecă rana”! Reacția cântărețului
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Mediafax.ro
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
KanalD.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria
Fanatik.ro
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită