„Încă de la intrarea în România, HORNBACH și-a propus să fie prezent în toate zonele importante ale Bucureștiului. Avem deja magazine în zonele de sud (Berceni), vest (Militari) și nord (Balotești), iar, odată cu această deschidere, completăm prezența noastră în capitală, acoperind pentru prima dată zona de est a orașului”, a declarat Radu Oniga, Director General HORNBACH România.

Investiție majoră și suprafață generoasă

Potrivit afirmațiilor sale, investiția totală în noul magazin HORNBACH s-a ridicat la peste 48 de milioane de euro, sumă ce include și stocul inițial de marfă.  În total, HORNBACH a investit până în acest moment peste 300 de milioane de euro în România.

HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locație din București
HORNBACH Colentina. Foto: HORNBACH

Cu o gamă extinsă de materiale de construcții și produse pentru grădinărit, magazinul este construit pe un teren cu o suprafață de peste 45.000 m², iar spațiul total de vânzare depășește 18.000 m². Acesta include zona Drive-In, care se întinde pe 4.900 m², și zona Grădină, cu o suprafață de peste 4.700 m², alături de departamente specializate în Petshop & Acvaristică și amenajări interioare. 

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

În jurul magazinului au fost amenajate 515 locuri de parcare, dintre care o parte dotate cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și peste 14.700 m² de spații verzi – 12.476 m² la sol, 1.902 m² integrate în parcări și 358 m² destinate arborilor plantați între locurile de parcare.

Construcție sustenabilă și impact redus asupra mediului

Noul magazin HORNBACH din Colentina a fost proiectat și realizat având la bază principii de dezvoltare durabilă, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a crește eficiența energetică. Clădirea este dotată cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie din surse regenerabile. De asemenea, magazinul beneficiază de o anvelopare termică performantă a fațadelor, acoperișului și planșeului, precum și soluții tehnice care minimizează punțile termice. Sistemul de ventilare cu recuperatoare de căldură permite preluarea energiei din aerul evacuat și transferul acesteia către aerul proaspăt introdus, iar climatizarea este asigurată de pompe de căldură, care reduc semnificativ consumul energetic.

Iluminatul este realizat integral cu tehnologie LED, cu consum redus și durată mare de viață, iar în construcția și amenajarea spațiului au fost utilizate materiale durabile, cu impact scăzut asupra mediului. Pe parcursul lucrărilor, deșeurile generate pe șantier au fost gestionate eficient, iar zonele exterioare includ peste 14.700 m² de spații verzi amenajate, ce contribuie la îmbunătățirea microclimatului și la crearea unui mediu plăcut pentru clienți și comunitatea locală.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Recomandări
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

120 de noi locuri de muncă și formare intensivă a echipei

Potrivit reprezentanților companiei, peste 120 de locuri de muncă noi au fost create odată cu deschiderea magazinului HORNBACH din Colentina. 

„La momentul inaugurării, magazinul HORNBACH Colentina va funcționa cu o echipă formată din peste 120 de angajați, atent selecționați și pregătiți pentru a răspunde nevoilor clienților cu profesionalism și dedicare. Punem accent pe recrutarea exclusivă a persoanelor din România, deoarece considerăm că o comunicare eficientă, în limba română, cât și consolidarea unei echipe locale puternice, fac parte din strategia noastră de optimizare a experienței clienților în magazinele noastre”, a afirmat Mihaela Boghiu, Director de HR al companiei.

Procesul de instruire a avut loc în celelalte magazine HORNBACH din București – Berceni, Militari și Balotești – și a cuprins atât pregătire teoretică, cât și practică. Noii colegi au dobândit cunoștințe tehnice despre produse, au participat la simulări de interacțiuni cu clienții și au urmat traininguri de vânzări și comunicare, fiind totodată familiarizați cu procesele interne și standardele de calitate ale companiei. 

HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locație din București
HORNBACH Colentina. Foto: HORNBACH
Parada dictatorilor în țara prafului de pușcă. Note despre recenta demonstrație de forță a clubului anti-occidental
Recomandări
Parada dictatorilor în țara prafului de pușcă. Note despre recenta demonstrație de forță a clubului anti-occidental

Odată cu finalizarea procesului de recrutare și integrarea completă a noii echipe, numărul total de angajați HORNBACH în România va depăși pragul de 1.400, consolidând astfel poziția companiei ca unul dintre cei mai stabili și implicați angajatori din sectorul de bricolaj și materiale de construcții.

Digitalizare pentru o experiență mai rapidă și mai plăcută

Digitalizarea este una dintre direcțiile strategice de dezvoltare pentru HORNBACH, iar noul magazin din Colentina integrează o serie de soluții menite să eficientizeze atât procesele interne, cât și experiența de cumpărare a clienților. 

Casele de marcat SelfService, deja familiare clienților HORNBACH, contribuie la reducerea timpului de așteptare, în timp ce terminalele de facturare amplasate la ieșirea din magazin le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a-și emite singuri facturile, evitând cozile. De asemenea, telefoanele interne au fost înlocuite cu dispozitive mobile de scanare, utilizate de angajați pentru a oferi clienților informații detaliate despre produse direct de pe suprafața de vânzare.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare digitală, care vizează îmbunătățirea constantă a procesului de cumpărare.

„Investim constant în digitalizare pentru a simplifica procesul de cumpărare și a oferi clienților o experiență plăcută și eficientă. Următorul pas este optimizarea softului caselor de marcat, astfel încât numărul de interacțiuni necesare pentru finalizarea tranzacției să fie redus, iar timpii de logare pentru angajați să fie scurtați”, a completat Radu Oniga.

De altfel, pe lângă magazinul fizic, clienții HORNBACH din toată țara au acces la un sortiment extins de produse și în magazinul online, accesând site-ul www.HORNBACH.ro.

Planuri de viitor

După inaugurarea magazinului din Colentina, HORNBACH își continuă planurile ambițioase de dezvoltare pe piața locală, având în vedere deschiderea a încă șase magazine în următorii doi până la patru ani. Această strategie vine în contextul unei piețe de bricolaj aflate în continuă expansiune și al unui ritm accelerat de dezvoltare urbană.

HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiție de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locație din București
HORNBACH Colentina. Foto: HORNBACH

În paralel, compania pregătește inaugurarea celui de-al doilea magazin din Timișoara, programată pentru această toamnă, consolidând astfel prezența în vestul țării. Planurile pe termen mediu vizează o acoperire cât mai uniformă a principalelor regiuni din România, pentru a răspunde rapid cerințelor clienților și pentru a susține creșterea organică a brandului. 

Despre Grupul HORNBACH

Grupul HORNBACH este un concern DIY independent, condus de o familie, listat la Bursa din Frankfurt sub egida HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, care a generat vânzări nete de 6,2 miliarde de euro în anul financiar 2024/25. 

Acest lucru face ca Grupul HORNBACH să fie unul dintre cei mai mari cinci retaileri de articole de bricolaj și grădinărit din Europa. Fondată în 1877, HORNBACH este singura companie din sectorul bricolajului cu o istorie care se întinde pe șase generații. Compania de retail operează în prezent 173 de magazine de bricolaj și centre de grădinărit, două magazine specializate și magazine online în nouă țări europene. Conceptul de vânzări și gama de produse se concentrează în special pe nevoile clienților persoane fizice și ale profesioniștilor. HORNBACH garantează clienților săi prețuri mereu mici, ceea ce o face lider de preț în acest sector. Calitatea ridicată a consultanței și serviciile excelente ale companiei au fost recunoscute în numeroase teste și studii independente. 

Cu realizări de pionierat, cum ar fi primul magazin de bricolaj și centru de grădinărit combinat (1968), primul megastore (1980) și primul magazin de bricolaj cu Drive In (2003), HORNBACH demonstrează în mod constant puterea de inovare. De zeci de ani, HORNBACH este considerată un angajator de top: peste 25.000 de angajați sunt acum implicați în succesul companiei.

În prezent, HORNBACH România deține 9 magazine fizice, în București Berceni, București Militari, București Balotești, Brașov, Timișoara, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca și Constanța și magazinul online www.HORNBACH.ro.

Foto: HORNBACH

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serviciile speciale din Coreea de Nord au șters orice urmă a prezenței lui Kim Jong-un la întâlnirea cu Vladimir Putin de la Beijing
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile" a fost demis pe loc
Știri România 16:16
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile” a fost demis pe loc
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Știri România 16:06
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 16:29
Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Mediafax.ro
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
KanalD.ro
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni

Politic

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 15:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile