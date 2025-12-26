Tentativă de jaf filmată, în Londra

Un hoț a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să pătrundă într-o clădire de birouri din Londra, însă tentativa sa a eșuat într-un mod aproape comic: clanța ușii i-a rămas în mână, într-o scenă care amintește de celebrul film „Singur acasă”.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie, într-un imobil de birouri din centrul financiar al capitalei britanice. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul, identificat ca Muhedur Khan, în vârstă de 45 de ani, fără adăpost, a încercat să forțeze intrarea în clădire.

În momentul în care a tras de ușă, clanța a cedat brusc, iar suspectul s-a dezechilibrat și a fost la un pas să se prăbușească la pământ, totul fiind surprins de camerele de supraveghere.

Hoțul a spart o altă clădire, la câteva ore distanță

La doar câteva ore după acest eșec, același bărbat a fost filmat pătrunzând prin efracție într-o altă clădire.

Odată ajuns în interior, individul și-a scos pantofii și șosetele, în încercarea de a nu lăsa urme.

Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată ieșind ulterior din clădire cu o geantă mare, în care se aflau cinci laptopuri, șapte iPhone-uri și cinci iPad-uri.

Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 5.500 de lire sterline.

Arestat a doua zi și condamnat la închisoare

Muhedur Khan a fost arestat a doua zi de polițiștii din Londra și condamnat la 12 luni de închisoare pentru spargere și alte 12 luni pentru tentativă de jaf, pedepsele urmând să fie executate concomitent.

Sergentul James Wood a declarat că „spargerile au un impact considerabil asupra companiilor și comunităților rezidențiale, mai ales în perioada Crăciunului” și a subliniat că poliția „va trata întotdeauna cu maximă seriozitate acest tip de infracțiuni și va investiga cu atenție fiecare caz”.

„Vom lua întotdeauna în serios acest tip de criminalitate și vom investiga temeinic toate indiciile, inclusiv cele criminalistice, pentru a-i aduce pe autorii infracțiunilor în fața justiției”, a mai spus Wood.

