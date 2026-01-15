Doi bărbați au pătruns în locuința respectivă cu intenția de a fura, însă au fost surprinși de proprietarul casei. Între aceștia a izbucnit o altercație, în timpul căreia proprietarul a fost lovit cu pumnii în față. În timpul conflictului, unul dintre hoți a fost grav rănit la piept cu un cuțit de către proprietar.

După incident, cei doi complici au fugit cu mașina, condusă de un al treilea membru al bandei, care îi aștepta afară. Hoțul rănit a fost abandonat de colegii săi în fața spitalului Fornaroli din Magenta, în provincia Milano.

Personalul medical a intervenit imediat, însă bărbatul a decedat la scurt timp. Conform informațiilor publicate de Corriere della Sera, victima era rezident al unui câmp de nomazi din zona Torino.

Ancheta este coordonată de procuratura din Busto Arsizio, iar carabinierii investighează circumstanțele exacte ale incidentului. În fața spitalului, aproximativ 200 de persoane, prieteni și rude ale victimei, s-au adunat solicitând informații despre bărbatul decedat. Tensiunile au escaladat, iar intrarea în secția de urgențe a fost avariată de mulțime.

În jurul orei 16.00, mama bărbatului a ieșit din spital în lacrimi, sprijinită de ceilalți membri ai familiei și prieteni, care au încercat să o consoleze, însoțind-o la mașină.