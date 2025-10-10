A intrat peste bătrână în toiul nopții și a legat-o cu propriii ciorapi

Totul s-a întâmplat în noaptea de 13 august 2024, la ora trei dimineața. Bărbatul, un român de 35 de ani, a urcat pe fațada unei clădiri din Tarazona, Zaragoza, și a pătruns în locuința femeii printr-o fereastră deschisă la etajul doi.

Victima, care suferă de deficiențe de auz, nici nu a apucat să reacționeze. A fost atacată din spate, legată cu propriii ciorapi și lovită cu putere în cap. Potrivit Gărzii Civile, femeia a fost lăsată la podea, în stare gravă, în timp ce agresorul căuta bani și bijuterii.

Hoțul a fugit cu prada: bijuterii, 1.900 de euro în numerar și telefonul victimei. Abia după câteva ore, bătrâna a reușit să se dezlege și să iasă din casă ca să ceară ajutor. Medicii au confirmat că suferise un traumatism cranian serios.

Prinderea hoțului, o operațiune ca-n filme

După o anchetă intensă, Garda Civilă a lansat „Operațiunea Galtpes” pentru a-l captura pe agresor. În dimineața de 7 octombrie, polițiștii l-au găsit ascuns în orașul Calatayud.

„A încercat să fugă pe fereastră, dar a fost prins”, au spus anchetatorii pentru presa locală. În casa lui, polițiștii au descoperit telefonul femeii, bijuterii și alte obiecte furate, care sunt acum analizate pentru a stabili proveniența.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Eliberat fără cauțiune, spre furia localnicilor

Deși acuzațiile sunt grave, jaf cu violență, vătămare corporală și reținere ilegală, judecătorii au decis să-l elibereze, fără nici măcar o cauțiune.

„Este incredibil! După tot ce a făcut, omul ăsta e din nou pe străzi”, a spus un locuitor din Calatayud, orașul unde trăiește românul.

Nemulțumirea oamenilor e alimentată și de faptul că bărbatul este recidivist, cu peste 10 condamnări anterioare pentru fapte similare.

„E o lovitură pentru încrederea în justiție. O femeie de 80 de ani a fost legată, bătută și lăsată inconștientă, iar agresorul e liber”, a scris presa străină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE