Detalii despre viitorul hotel

În iunie 2024, Profit.ro a anunțat că Accor vizează o extindere puternică în următorii 3-5 ani, în România.

Reprezentanții MKS Prod, companie care desfășoară activități de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii și un business de 230.000 lei în 2024, au fost contactați de Profit.ro, însă nu au dorit să comenteze informația.

Viitorul imobil va avea un regim de înălțime S+D+P+7+8 retras și 44 locuri de parcare, conform documentației licitației inițiate de MKS Prod.

„Spațiul tehnic și terasa circulabilă neacoperita vor fi utilizate pentru instalarea sistemelor de ventilație mecanică cu recuperarea căldurii, sitemele pentru panourilor fotovoltaice, panourilor termice solare si bateriile necesare acestora, contribuind astfel la îndeplinirea standardelor NZEB, precum și pentru amplasarea echipamentelor necesare pentru eficiența energetică a hotelului, cum ar fi unitățile de climatizare, sistemele de încălzire prin pompe de căldură și rezervoarele pentru apă caldă menajeră”, scrie în anunțul de participare.

Care este bugetul estimat

În contextul bugetului alocat procedurii, acesta a fost estimat la 34,49 milioane de lei, fără TVA, acoperit integral din fonduri europene. De asemenea, proiectul are o valoare totală de 54,4 milioane de lei, iar ofertele se vor deschide la 8 octombrie.

„Implementarea proiectului va avea un real impact asupra creșterii contribuțiilor la bugetul de stat prin plata impozitului pe profit și plata cheltuielilor cu asigurările și protecția socială, la bugetul local prin plata impozitelor și taxelor locale, prin creșterea cifrei de afaceri, prin angajarea de personal, prin cresterea veniturilor societății, a cifrei de afaceri și a profitului net”, scrie în documentație.

Clădirea va fi finalizată până în decembrie 2026.

De asemenea, Hilton, celebrul lanț hotelier internațional, își va extinde prezența în România. Un nou hotel va fi deschis în Craiova la începutul anului 2026.



