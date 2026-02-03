Ralph Smith, influencer de 23 de ani, a testat hostelul din zona Queensway și a împărtășit experiența sa pe rețelele sociale. El a menționat că locul este sigur, curat și o opțiune economică pentru grupuri de prieteni.

Camera în care a fost cazat Ralph avea 9 locuri în paturi suprapuse pe trei niveluri, o baie comună și o bucătărie. Cu doar 10 lire sterline pe noapte, 11,50 de euro, prețul este mai mic decât cel al unei halbe de bere în Londra.

Ralph Smith, un influencer de 23 de ani, a rezervat un pat la Smart Hostel din zona Queensway, stradă comercială din Bayswater, o zonă din vestul Londrei, pentru a vedea ce experiență oferă această unitate de cazare.

El și-a documentat vizita din 21 ianuarie pe rețelele sociale, iar videoclipul său a adunat mii de aprecieri și sute de comentarii.

Când a ajuns, Ralph a primit lenjerie de pat curată pentru a o duce în cameră. Spre surprinderea sa, în cameră se aflau deja alți 8 oaspeți. Camera era dotată cu paturi suprapuse dispuse pe 3 niveluri, o baie comună pentru toți cei 9 ocupanți și o bucătărie cu zonă de luat masa.

„Nu mă pot plânge de cazare atunci când plătești doar 10 lire sterline”, a declarat Ralph, pentru publicația What’s The Jam.

Mi s-a părut sigur, era destul de curat și aș mai sta aici dacă ar fi nevoie.

El a adăugat că, pentru grupuri de prieteni, locul poate fi o soluție economică: „Dacă 7 prieteni își rezervă câte un pat, pot avea o cameră privată pentru doar 10 lire fiecare pe noapte”.

Comentariile au fost împărțite. Un utilizator a remarcat: „Aceeași sumă ca o halbă de bere în Londra”. Altul a scris ironic: „Închisoarea pare mai confortabilă și mai sigură”. O altă persoană a comparat situația cu prețurile ridicate din Londra: „O cazare centrală pentru 300 de lire pe lună”.

Au existat și opinii pozitive. Un comentator a spus: „Abia îmi permit o cafea și un croissant pentru 10 lire în Londra, iar acesta este un preț excelent, chiar dacă locul este puțin murdar”.

Pe pagina sa de Instagram, influencerul prezintă variante ieftine de cazare.

