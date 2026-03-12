Tranzacția a fost evaluată la 40 de milioane de euro și a fost intermediată de companiile de consultanță imobiliară IO Partners și JLL.

Deși proprietatea și-a schimbat portofoliul, managementul va rămâne neschimbat: Apex Alliance va continua să administreze hotelul în baza unui contract de operare.

Detalii despre Hilton Garden Inn Bucharest Airport

Premieră națională: Este primul hotel situat în incinta unui aeroport din România.

Capacitate: Dispune de 218 camere.

Istoric: A fost inaugurat în august 2019, în urma unei investiții inițiale de 19 milioane de euro.

Schimbare de strategie pentru Yellow Tree

Preluarea hotelului marchează o diversificare pentru grupul Yellow Tree, care până în prezent s-a concentrat exclusiv pe clădiri de birouri și depozite în București.

Grupul și-a început activitatea în România în 2015 și este controlat printr-un offshore din Cipru, având o echipă de management formată din specialiști români, israelieni și britanici.

A acumulat un portofoliu de proprietăți evaluat la aproximativ 120 de milioane de euro (circa 90.000 de metri pătrați) în București și Otopeni.

Compania s-a specializat pe achiziția de active neperformante, proiecte imobiliare semifinalizate sau aflate în dificultate financiară, pe care le revitalizează prin investiții de capital.

Contextul tranzacției

Vânzarea face parte dintr-o strategie mai amplă a grupului lituanian. Potrivit informațiilor apărute încă din 2019 în publicația Profit.ro, Apex Alliance intenționa de mai mult timp să își monetizeze activele hoteliere din România.

Planurile au fost însă puse pe pauză din cauza pandemiei, perioadă în care investitorii au evitat sectorul ospitalității.

Odată cu relansarea pieței, lituanienii au scos la vânzare și hotelul Courtyard by Marriott Floreasca din București, tranzacție intermediată prin aceeași platformă (IO Partners/JLL).