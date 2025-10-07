Bandă de hoți români, destructurată după incendiul major de la Storebox, în Belgia

Incendiul de la Storebox a izbucnit în noaptea de vineri, 11 iulie, puțin după ora 1.00. În hală erau 250 de boxe de depozitare, dintre care peste 180 erau închiriate, iar clădirea a fost distrusă complet de flăcări.

La prima vedere părea un accident, dar în timpul anchetei, expertul în incendii a descoperit o gaură în peretele exterior.

„În timpul examinării efectuate de expertul în incendii, s-au găsit urme care indicau o posibilă pătrundere prin efracție în partea din spate a clădirii”, a declarat comisarul Jan Rens, din cadrul poliției Zuiderkempen. „Era vorba despre o deschidere în învelișul metalic exterior, apărută recent, care nu putea fi provocată de foc. Nici pompierii, care uneori taie pereții pentru a stinge flăcările, nu au făcut-o”.

Gruparea infracțională, implicată într-un jaf de milioane de euro

Ancheta s-a orientat astfel către ipoteza unei incendieri deliberate, fiind analizate inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

La sfârșitul lunii iulie, doi bărbați de aproximativ 40 de ani, fără domiciliu stabil, au fost arestați și audiați. Cei doi au recunoscut faptele și s-a constatat că făceau parte dintr-o rețea infracțională organizată. Această bandă este cea care a provocat intenționat incendiul de la Storebox, însă motivul rămâne încă neclar.

Investigațiile ulterioare au arătat că gruparea era activă de mai mult timp și implicată inclusiv în furtul unui transport de produse cosmetice de lux Estée Lauder, în localitatea Oevel, o pradă estimată la câteva milioane de euro, potrivit publicației belgiene HLN.

În urma unor percheziții simultane în zona Bruxellesului, anchetatorii au confiscat bunuri furate, o sumă mare de bani și mai multe vehicule. Cinci suspecți au fost reținuți, iar trei dintre ei au fost arestați preventiv. Ancheta privind activitățile bandei și implicarea acesteia în alte infracțiuni este în desfășurare.

Hoți români, serie de furturi de cupru, tot în Belgia

Tot în iunie, 11 români au fost găsiți responsabili pentru o serie de furturi de cupru la scară largă în Flandra, Belgia, potrivit unei decizii a judecătorilor din Kortrijk. Deși nu toți au putut fi legați de jafuri specifice, ei au fost condamnați pentru că făceau parte din bandă.

„Cu diferite vehicule, au lovit în toată Flandra în formații variabile”, a explicat procurorul care s-a ocupat de investigarea cazului. Membrii bandei foloseau Google Maps pentru a căuta imagini aeriene ale marilor site-uri industriale cu multe panouri solare, urmând apoi o recunoaștere și furtul propriu-zis. Metoda de operare a bandei care a lăsat Belgia fără panouri solare funcționale.

Valoarea totală a bunurilor furate a fost estimată la 520.000 de euro.



