Animalul figura din 2010 în Cartea Recordurilor, fiind considerat „cel mai mare iepure din lume”.

Proprietara iepurelui, Anette Edwards, a promis într-un mesaj publicat pe Twitter o recompensă de 1.000 de lire sterline pentru returnarea animalului.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.