Adevărata poveste din spatele filmului „House of Gucci”. O crimă desprinsă din filmele cu mafioți

Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto și românca Mădălina Ghenea sunt actorii aleși pentru filmul lui Ridley Scott despre casa de modă Gucci. Filmul este așteptat să înregistreze un succes, însă scoate la lumină și conflictele uitate în timp ale brandului de lux.

Filmul este adaptat după cartea „The House of Gucci: A sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed” (in trad. Casa Gucci: o poveste senzațională despre crimă, nebunie, glamour și lăcomie)., scrisă de Sara G. Forden și lansată în 2021.

„Dacă aș fi inventat povestea ca pe un roman, nimeni nu ar fi crezut-o. Dar totul e adevărat. Este o poveste atemporală. Există lecții nenumărate pe parcursul ei”, a declarat autoarea cărții, pentru Time.

Al Pacino (primul din dreapta) joacă rolul lui Aldo Gucci, Lady Gaga pe cel al Patriziei Reggiani, iar Adam Driver pe cel al lui Maurizio Gucci. Jared Leto (primul din stânga) joacă rolul lui Paolo Gucci

O scurtă istorie a casei Gucci

Gucci a fost la început o marcă de valize de lux, fondată în 1921 de Gucci Gucci, care a lucrt o perioadă ca hamal la Hotelul Savoy din Londra. Și-a deschis primul magazin în Florența, unde vindea valize și accesorii din piele, precum și articole pentru echitație. Micul magazin s-a transformat într-o afacere de succes, cu mai multe buticuri în alte orașe din Italia, dar și în alte țări. Cei patru fii ai săi (Vasco, Aldo, Rodolfo și Ugo) au fost cei care au ajutat ca afacerea să prindă aripi.

După moartea lui Guccio în 1953, afacerea a fost lăsată celor trei fii biologici ai săi, Vasco, Rodolfo și Aldo. Imediat au apărut rivalități între cei trei, rivalități continuate și de următoarele generații.

Conflictul din interoriul familiei Gucci a ajuns la apogeu după ce moartea lui Rodolfo, care i-a lăsat moștenire fiului său, Maurizio, un pachet majoritar de acțiuni în companie.

Maurizio a considerat că unchiul său, Aldo, care susținea producția în masă a produselor a dat o imagine ieftină brandului de lux. În anii 80, el și-a concentrat atenția pe încercările de a-l exclude pe acesta din afacere.

Lupta familială din această perioadă a fost urâtă și în ochii publicului: Aldo a executat un an de închisoare pentru evaziune fiscală, iar Maurizio a fugit în Elveția, după ce a fost acuzat că a falsificat semnătura tatălui său pentru a evita plata taxelor de succesiune.

În 1989, Maurizio reușește să preia controlul companiei și încerca din răsputeri să-și reabiliteze imaginea. Patru ani mai târziu, din cauza datoriilor, el vinde partea de 50% din afacerea Gucci investitorilor companiei, punând capăt proprietății și controlului familiei Gucci asupra mărcii.

Autoarea Sara Gay Forden e de părere că sfârșitul dinastiei familiei Gucci în modă, unul dintre incidentele cele mai dramatice din istoria industriei, a făcut parte dintr-o tendință mai amplă pentru moda italiană în acea perioadă, care a afectat și companii de familie precum Prada, Versace și Armani.

„Gucci spune povestea multor companii de familie care se luptau să treacă la următorul nivel. Evident, au fost provocări în trecerea la nivelul următor, iar Gucci a exemplificat asta în cel mai extrem și dramatic mod.”, a spus ea.

Căsătoria lui Maurizio cu Patrizia Reggiani

Patrizia, supranumită și „Lady Gucci”, a avut o copilărie săracă. Căsătoria mamei ei cu un antreprenor bogat a adus-o în cercurile înalte din Italia.

Maurizio și Patrizia s-au căsătorit în 1972, după doi ani în care moștenitorul Gucci i-a făcut curte acesteia. Relația lor a provocat o altă ruptură într-o familie deja marcată de conflicte pentru putere. Tatăl lui Maurizio, Rodolfo, nu a acceptat-o pe Patrizia Reggiani, pe care o considera arivistă. A lipsit de la nunta lor, însă patru ani s-a împăcat cu Maurizio, dar și cu Patrizia, după ce aceștia au devenit părinți și le-a dăruit un penthouse de lux în New York.

În primii ani ai căsniciei lor, Maurizio, care lucra la Gucci alături de unchiul Aldo, și Patrizia făceau parte din cercurile înalte. Se întâlneau chiar cu Jackie Kennedy Onassis și cu alte celebrități care aveau același stil de viață luxos ca al lor.

Iar Patrizia a avut o influența majoră asupra lui Maurizio, inclusiv în deciziile acestuia privind casa de modă Gucci.

Patrizia Reggiani, în perioada în care era considerată „Lady Gucci” și era invitată la toate evenimentele important | Foto: Hepta

„A spus că el era ca un scaun care lua forma oricui stătea pe el. Așadar, ea, ca o adevărată manipulatoare, știa că poate să îl modeleze pe acesta după bunul plac”, a declarat scenaristul filmului, pentru Time.

Problemele cuplului au început în 1983, când Maurizio a preluat frâiele companiei. Într-un interviu pentru The Guardian, Patrizia a susținut că în acest timp, „Maurizio a luat-o razna. Până atunci am fost consilierul său principal în toate chestiunile legate de Gucci. Dar a vrut să fie cel mai bun și a încetat să mă mai asculte”, mărturisea ea.

Pe fondul certurilor referitoare la afacerea familiei, Maurizio și-a rupt brusc relația cu Patrizia. În 1985, după ce familia s-a mutat la Milano, Maurizio a plecat într-o călătorie de afaceri la Florența, apoi a trimis un prieten să-i spună Patriziei că nu se va întoarce și că mariajul lor s-a încheiat.

Maurizio a început apoi o relație Paola Franchi, o prietenă din copilărie, care a stârnit gelozia Patriziei. În 1994, cuplul a divorțat oficial, Patrizia primind la divorț 2,5 milioane de euro și o pensie alimentară anuală de 650.000 de euro, pe care a comparat-o cu „un simplu bol de linte”.

Deși și-a pierdut dreptul legal de a folosi numele de familie Gucci după divorț, Patrizia a continuat să o facă oricum. Într-un interviu pentru La Republica, ea a menționat: „Încă mă simt ca un Gucci, de fapt, cel mai Gucci dintre toți”.

Un asasinat desprins din filmele cu mafioți

La un an de la divorțul de Patrizia, Maurizio a fost împușcat de mai multe ori în fața biroului său din Milano. A murit pe treptele clădirii în brațele lui Giuseppe Onorato, portarul și singurul martor al incidentului, care a fost și el împușcat.

Patrizia a fost imediat suspectată, dar cum nu s-au găsit dovezi, cazul a fost abandonat. În 1997, un telefon anonim a dus la arestarea Patriziei, iar în 1998 a urmat o frenezie mediatică și un proces transmis pe toate canalele italiene.

Presa italiană a scris că în ziua uciderii lui Maurizio, Patrizia a scris un cuvânt în jurnalul ei: „paradeisos”, care înseamnă paradis în greacă. Pe tot parcursul procesului, Patrizia a susținut cu vehemență că este nevinovată, însă acuzarea a redat casete cu mesaje vocale amenințătoare pe care aceasta i le trimisese lui Maurizio, dar și Paolei.

Avocații Patriziei Reggiani au încercat să o apere susținând că aceasta era instabilă psihic.

În timpul procesului, s-a aflat că Patrizia a angajat patru complici pentru a-și ucide soțul. Asasinul a fost proprietarul unei mici pizzerii care avea datorii, iar Patrizia i-a promis că i le va achita.

În noiembrie 1998, Patrizia a fost condamnată pentru omor cu premeditare și condamnată la 29 de ani de închisoare, deși a ajuns să execute doar 18 ani.

Fotografie din 1998: Patrizia Reggiani este adusă la tribunal unde era judecată pentru asasinarea fostului ei soț

Și-a ispășit pedeapsa la o închisore din Milano, unde i s-a permis să aibă un dihor de companie. În 2011, ea a refuzat eliberarea, căci asta ar fi însemnat să muncească în folosul comunității câțiva ani.

„Nu am lucrat niciodată în viața mea. Nu voi face asta nici acum”, a declarat Patrizia Reggiani în instanță.

Ce face acum Patrizia

În 2016, Patrizia a fost eliberată pentru bună purtare și acum lucrează ca consultant pentru o companie de bijuterii din Milano. Pe străzile din capitala modei ea a fost văzută plimbându-se cu un papagal pe umăr.

Patrizia Reggiani a fost adesea fotografiată pe străzile din Milano cu papagalul ei pe umăr | Foto: Hepta

După eliberare, ea și-a recunoscut rolul în uciderea lui Maurizio Gucci, spunând într-un reality show italian de ce nu și-a împușcat chiar ea fostul soț. „Vederea mea nu este atât de bună. Nu am vrut să ratez”, a spus ea.

În ceea ce privește părerea Patriziei Reggiani despre filmul „House of Gucci”, aceasta este supărată deoarece Lady Gaga nu s-a consultat deloc cu ea. „Sunt destul de deranjată de faptul că Lady Gaga joacă rolul meu în noul film al lui Ridley Scott fără să fi avut intenția să vină să mă cunoască”, a spus ea la o televiziune italiană.

Cu toate acestea, scenaristul Bentivegna este convins că Patrizia Reggiani este impresionată de filmul „House of Gucci”. „Cred că Patriziei o să-i placă filmul și cred că este încântată că se face. Sunt de părere că e flatată că Lady Gaga o joacă, pentru că este, ca să spunem, ușor egocentrică”, a menționat scenaristul pentru revista Time.

