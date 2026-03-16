Compania Hyundai recheamă în service aproximativ 68.500 de vehicule: 60.500 în Statele Unite și 8.000 în Canada, fiind vorba de mașini echipate cu scaune electrice din seriile Limited și Calligraphy, potrivit Reuters și altor publicații internaționale.

Copil strivit mortal de scaunul mașinii

Pe 7 martie a avut loc în Ohio un accident fatal, în care o fetiță de 2i ani a fost strivită de un scaun electric. Ancheta a arătat că sistemul de protecție antistrivire al scaunelor de pe al doilea și al treilea rând ale modelului Palisade ar putea să nu funcționeze corect.

În unele cazuri, sistemul nu detectează contactul cu pasageri sau obiecte, astfel încât scaunul nu se oprește automat din mișcare. Hyundai și-a exprimat cele mai profunde condoleanțe față de familia victimei și investighează cauza exactă a incidentului.

Producătorul auto îi sfătuiește pe șoferi să verifice întotdeauna dacă nu se află copii sau obstacole în apropierea scaunelor înainte de a le acționa.

Filiala nord-americană a companiei Hyundai intenționează să ofere temporar clienților afectați o mașină închiriată, în timp ce este pregătit un plan de remediere.

Vânzarea modelelor, suspendată și în Coreea de Sud

Compania intenționează să lanseze la sfârșitul lunii martie o actualizare software care ar trebui să îmbunătățească capacitatea de detectare a sistemului.

Între timp, mulți consumatori critică sistemele de siguranță ale noului model. Pe internet, mai mulți utilizatori afirmă că au avut anterior probleme similare cu scaunele care se blocau.

Și în Coreea de Sud vânzarea modelelor cu aceeași funcție a fost suspendată temporar. Hyundai și-a cerut scuze acolo și promite să lanseze cât mai curând o campanie voluntară de rechemare.

De asemenea, Autoritatea americană pentru siguranța traficului rutier, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), este așteptată să deschidă o investigație amplă.

Între timp, Hyundai reanalizează întregul proces de dezvoltare al modelului pentru a preveni o afectare suplimentară a încrederii în marcă.

Proprietarii mașinilor vizate de rechemarea în service vor primi în această lună o notificare oficială. Incidentul a atras atenția industriei auto asupra unor posibile deficiențe în controalele de siguranță din timpul dezvoltării noilor modele.

