Cum a început coșmarul

La moartea părinților, cei șapte copii au devenit coproprietari. Părerile împărțite privind intenția de vânzare și prețul au dus la un blocaj, iar locuința a rămas abandonată o perioadă.

Situația a luat o turnură dramatică în ziua în care unul dintre frați i-a cerut surorii sale cheile, pretinzând că dorește doar să verifice proprietatea. Fără intenția de a mai pleca, acesta s-a mutat definitiv.

„Astăzi, acest domn are 67 de ani și locuiește în casă de zece ani”, explică Élise Mabille, notar în Pagny-sur-Moselle. Ocupantul refuză să investească în reparații, încălzind doar camera în care doarme, în speranța că va deveni unicul proprietar fără a le plăti celorlalți partea cuvenită.

Cifrele unui dezastru familial

De la 110.000 de euro la 50.000 de euro este prăbușirea valorii de piață a casei din cauza degradării continue.

30.000 de euro este suma cerută de ceilalți șase frați ca „despăgubire de ocupare” (calculată la 500 de euro/lună). Deși fratele locuiește acolo gratuit de un deceniu, legea limitează recuperarea banilor doar pentru ultimii cinci ani.

Impasul vânzării și capcana juridică

Pentru a salva ce a mai rămas, unul dintre frați s-a oferit să cumpere casa la valoarea actuală de 50.000 de euro, cu intenția de a o renova și revinde. Toată familia a fost de acord, cu o singură excepție: ocupantul.

Acesta a blocat tranzacția, susținând că prețul este prea mic, deși adevărata sa motivație este de a-și prelungi șederea gratuită. Datoria sa de 30.000 de euro nu poate fi recuperată până când nu se finalizează oficial partajul.

În lipsa unui acord amiabil, singura soluție este intervenția instanței printr-un partaj judiciar, demonstrând că bunul comun este în pericol de distrugere. Totuși, procedura implică costuri de judecată ridicate, pe care niciunul dintre frați nu este dispus să le avanseze.

Pericolul invizibil pentru toți coproprietarii

Dincolo de impasul financiar, situația ascunde o bombă cu ceas: nimeni nu mai achită impozitul pe proprietate și nici asigurarea locuinței.

Statu-quoul reprezintă un risc imens, atrage atenția Jean-Joël Governatori, avocat în baroul din Grasse:

„Dacă, de exemplu, un trecător este lovit de o țiglă, acesta poate intenta acțiuni în justiție împotriva tuturor coproprietarilor, chiar și a celor care nu locuiesc în proprietate. Abia apoi ar fi la latitudinea lor să ia măsuri împotriva ocupantului proprietății comune”, a transmis Jean-Joël Governatori.

