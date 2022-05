„Mariupol. Azovstal. Din nou – din cer, de pe mare, de pe pământ. Ieri, în premieră, invadatorii au folosit bombe incendiare sau cu fosfor împotriva apărătorilor Mariupolului (concluzia o vom lăsa specialiştilor). Invadatorii înșiși susțin că au fost folosite obuze incendiare 9M22S cu straturi de termită (amestec incendiar – n.r.). Temperatura de ardere este de aproximativ 2-2,5 mii de grade Celsius. Focul este aproape imposibil de oprit”, a scris consilierul local pe Telegram, duminică, 15 mai.

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in #Azovstal. pic.twitter.com/bArzI5sQBd