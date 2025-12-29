Situația iahtului în Golful Triest

Nava, denumită „A” și considerată cel mai mare iaht cu vele din lume, se află sub sechestru din martie 2022, ca urmare a izbucnirii conflictului din Ucraina. Autoritățile italiene susțin că iahtul aparține oligarhului rus Andrei Melnichenko, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, potrivit publicației Il Piccolo citată de Kronen Zeitung. După ce a fost confiscat, iahtul a rămas ancorat în Golful Triest.

Valoarea iahtului este de aproximativ 530 de milioane de euro.

Spre deosebire de alte active rusești înghețate, acesta nu poate fi utilizat pentru finanțarea Ucrainei, conform legislației Uniunii Europene. Întreținerea navei este însă o prioritate, autoritățile italiene fiind responsabile pentru păstrarea sa în cele mai bune condiții.

Oligarhul rus spune că nu este proprietarul iahtului

Andrei Melnichenko neagă că ar fi proprietarul iahtului proiectat de designerul Philippe Starck. Potrivit declarațiilor sale, „iahtul aparține unui trust cu un administrator independent”.

Cu toate acestea, autoritățile italiene și europene susțin că structura de proprietate duce, în cele din urmă, la Melnichenko și familia sa.

Potrivit anchetei, iahtul este deținut oficial de compania Valla Yachts, înregistrată în Bermuda, care a transferat activele într-un trust administrat de o firmă elvețiană. Beneficiara acestui trust este Aleksandra, soția lui Melnichenko, căreia oligarhul îi transferase anterior un pachet semnificativ de acțiuni.

Italia a cheltuit 30 de milioane de euro pentru întreținerea sa

În martie 2025, instanțele europene au confirmat legalitatea sechestrului impus iahtului și au respins o plângere formulată de Melnichenko. În urma acestui verdict, compania Valla Yachts a inițiat o nouă acțiune juridică la Tribunalul Administrativ din Lazio. Procesul a fost transmis Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru o decizie preliminară, care este așteptată în primele luni ale anului 2026.

Agenția italiană de administrare a bunurilor statului, Agenzia del Demanio, gestionează în prezent iahtul sechestrat. Autoritățile italiene intenționează să recupereze costurile de întreținere și taxele de ancorare suportate, odată ce conflictul din Ucraina se va încheia. Potrivit „Il Piccolo”, aceste cheltuieli se ridică deja la circa 30 de milioane de euro, o sumă considerabilă pentru bugetul public.

