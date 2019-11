De Cristian Anton,

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat că iarna aceasta se va întinde mai mult decât de obicei, astfel încât primăvara din 2020 va începe mai târziu.

Am avut aceste semnale de prelungire a iernii, așa cum în toamnă am avut o vară prelungită. Cum a fost martie din acest an, sau aprilie 2017, când am avut avertizare de cod portocaliu pentru zăpadă.

Elena Mateescu: