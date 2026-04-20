Tot mai puțini șoferi la STB

Numărul total al angajaților STB a scăzut de la 10.750 în 2021 la 9.725 în 2025, adică o reducere de aproximativ 9,5%. Însă declinul vine aproape integral din zona esențială pentru funcționarea transportului, conform sursei citate.

Numărul muncitorilor, în principal șoferi și vatmani, a scăzut de la 9.363 la 8.311, ceea ce înseamnă peste 1.000 de oameni în minus. În schimb, personalul TESA (tehnic, economic și administrativ) a crescut ușor, de la 1.039 la 1.082 de angajați, iar conducerea a rămas relativ stabilă.

Această evoluție arată că STB pierde exact resursa care asigură serviciul de transport, în timp ce zona de suport și management nu este afectată.

Troleibuze rămase aproape fără conducători 

Cea mai mare scădere se înregistrează în cazul șoferilor de troleibuz. Dacă în 2021 erau 885, în 2025 au mai rămas doar 114, o reducere de aproape 90%.

În același timp, numărul șoferilor de autobuze a crescut de la 2.955 la 3.379, semn că o parte din deficit a fost acoperit prin redistribuire. 

La tramvaie, scăderea a fost moderată, de la 897 la 856 de conducători.

Salarii mici pentru unii angajați STB

Salariul mediu net în companie a ajuns la 5.453 de lei (peste 1.000 de euro), însă diferențele dintre categorii sunt semnificative.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția anterior că salariile mici din zona tehnică afectează grav recrutarea.

„Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 și 5.000 de lei. Păi, mă scuzați, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din sectorul 6 câștigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”, a spus Ciprian Ciucu.

Situația companiei este tensionată și din punct de vedere financiar. Primarul a avertizat recent că, în lipsa unor soluții, STB ar putea ajunge în insolvență.

„Domnilor, sunteți membri în CA, discutați cu sindicatele, cu membrii AGA, și luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți. Ca să ne fie foarte, foarte clar. (…) Dacă STB astăzi nu are resursele interne să se eficientizeze, atunci o să căutăm resurse externe, care înseamnă insolvență”, a spus edilul, luna trecută.

În acest context, conducerea companiei susține majorarea prețului biletelor, de la 3 la 5 lei, pentru a îmbunătăți fluxul de numerar. Totuși, o astfel de măsură nu ar aduce venituri suplimentare semnificative, deoarece subvenția acordată de Primărie ar fi redusă corespunzător.

Ultima scumpire a biletului STB a avut loc în 2021, când o călătorie a crescut de la 1,3 lei la 3 lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

