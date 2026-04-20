„La început de carieră, rolurile de consultant în asigurări sau agent de vânzări au, de regulă, un salariu de bază moderat, completat de comisioane din polițele încheiate. În practică, această componentă variabilă poate avea un impact semnificativ asupra veniturilor totale, mai ales pentru cei care reușesc să își construiască un portofoliu stabil de clienți”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Pentru pozițiile de middle și top management pachetele salariale devin mai consistente și includ bonusuri de performanță legate de rezultate. În același timp, companiile oferă frecvent beneficii suplimentare, precum traininguri, certificări și programe de dezvoltare profesională. Un aspect important al pieței actuale este accentul tot mai mare pe digitalizare și pe simplificarea proceselor. Produsele de asigurare sunt din ce în ce mai accesibile online, iar companiile caută specialiști care înțeleg instrumentele digitale și comportamentul clienților”, mai arată Drăghici.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 3.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.