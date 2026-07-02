„INFORMARE privind litigiul promovat de Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva Guvernului României și a Ministerului Finanțelor (dosar nr.1844/2/2026 – Curtea de Apel București) prin care se urmărește obligarea Executivului la suplimentarea bugetului cu sumele aferente titlurilor executorii scadente în anul 2026” este textul care apare pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi, 2 iulie.

Reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a depus pe 30 martie o acțiune la Curtea de Apel București prin care a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan și Ministerul Finanțelor, așa Libertatea a anunțat în premieră, citând surse judiciare.

Motivul a fost „refuzul nejustificat al Guvernului României și al Ministerului Finanţelor de a asigura şi pune la dispoziția reclamantei toate fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor”, potrivit explicațiilor date de Curtea Supremă.

Mai exact, a precizat Lia Savonea, refuzul consta în:

neincluderea integrală a sumelor solicitate în bugetul anului 2026

diminuarea sumelor solicitate față de necesarul transmis de Înalta Curte de Casație şi Justiție

neasigurarea fondurilor necesare, deşi obligația de plată este certă, lichidă şi exigibilă

nesoluționarea favorabilă a solicitărilor şi demersurilor ulterioare, inclusiv a cererilor de rectificare bugetară.

Totul a plecat de la faptul că premierul Ilie Bolojan a anunțat pe 19 martie, după ședința coaliției convocată de președintele PSD Sorin Grindeanu la Parlament, că s-a găsit o soluție astfel încât pachetul social cerut de PSD pentru pensionari și copiii cu dizabilități să fie susținut financiar, astfel încât bugetul să poată fi votat după patru zile de blocaj.

Prim-ministrul a explicat atunci că s-a decis reducerea cheltuielilor care țineau de achitarea unor drepturi obtinute de magistraţi prin sentinţe judecătorești anii trecuți. Ceea ce nu a spus Bolojan era că PSD-PNL-USR-UDMR au decis să taie 1,1 miliarde de lei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, sumă aferentă unei părți din tranșele restante către magistrați.

Concret, statul român trebuie să plătească magistraților aproximativ 10 miliarde de lei, din cauza proceselor câștigate de aceștia în ultimii ani, iar banii sunt achitați în tranșe.

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