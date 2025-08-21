Victima a depus plângere la Poliție, iar în urma cercetărilor, sportivul a fost reținut pentru 24 de ore.

„A fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe. Persoana în cauză a fost reținută 24 de ore, aflându-se acum sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău”, a transmis IPJ Bacău.

Igor Botez, pregătit de fratele său, Irinel Botez, a fost aproape de medalia de bronz la Campionatele Europene U23 de la București, unde s-a clasat pe locul 5.

Legitimat la CSM Bacău și membru al lotului național al României, Igor Botez a fost premiat de Consiliul Local pentru performanțele sale.

Incidentul are loc la doar o săptămână după ce boxerul Renato Nica a agresat un alt tânăr sportiv în fața unei săli de jocuri.