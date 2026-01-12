Acuzațiile aduse de Igor Dodon

Acesta a susținut, pe Facebook, că Maia Sandu își dorește unirea Republicii Moldova cu România, „cât mai repede posibil”, din cel puțin două motive.

„Maia Sandu într-adevăr ar vota unirea cu România, și cât mai repede posibil, din cel puțin două motive. În primul rând, cu speranța că se va realiza visul ei de a deveni președinta noii țări românești. Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta. În al doilea rând, ar vota unirea numai să nu mai existe un alt președinte al Republicii Moldova după ea. Ea să fie ultima. Să se termine istoria statului moldovenesc odată cu ea”, a precizat Igor Dodon.

Fostul președinte al Republicii Moldova, între 2016–2020, o mai acuză pe Maia Sandu că ar vota unirea din „iubirea egoistă de sine”.

„Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor. Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de 2 ori”, a adăugat el.

Maia Sandu a recunoscut că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România

Maia Sandu a acordat un interviu de peste o oră jurnaliştilor britanici Rory Stewart şi Alastair Campbell, gazdele celui mai urmărit podcast politic din Marea Britanie – „The Rest Is Politics: Leading”. Discuţia, purtată în limba engleză, a avut loc la Chişinău, la sediul Preşedinţiei.

Întrebată dacă este de acord cu unirea dintre Republica Moldova și România, Maia Sandu a răspuns direct: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

„Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”, a mai adăugat ea.

Președinta Republicii Moldova a admis că în țară nu există o majoritate care să susţină unirea: „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”.





